Детей без прививок хотят не пускать в школы и детские сады в Украине

В Украине предлагают законодательно обновить правила профилактики инфекционных заболеваний, в частности в отношении обязательных прививок для детей и допуска в учебные заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Судебно-юридической газеты". Речь идет о законопроекте №15286, который должен заменить действующий Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" 2000 года и привести законодательство в соответствие с новой системой общественного здравоохранения.

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Что предлагает законопроект

Документ закрепляет за Министерством здравоохранения право определять перечень инфекционных болезней, которым можно предотвратить вакцинацией.

Также Минздрав должен формировать перечень обязательных прививок, утверждать календарь вакцинации и определять, какие прививки являются обязательными для различных категорий населения – по возрасту, состоянию здоровья или эпидемической ситуации.

Все данные о проведенных прививках, а также официально зафиксированные отказы от вакцинации должны вноситься в электронную систему здравоохранения.

Отдельно законопроект вводит понятие нежелательных явлений после вакцинации и определяет порядок реагирования на возможные осложнения.

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Какие прививки должны быть бесплатными

Законопроект предусматривает, что обязательные прививки по возрасту, вакцинация людей с нарушенным календарем прививок, профилактика бешенства и вакцинация по эпидемическим показаниям должны проводиться бесплатно.

Финансировать такие меры предлагают из государственного и местных бюджетов, а также из других источников, разрешенных законом.

Закупки вакцин и медицинских изделий для обязательных прививок по возрасту и профилактики бешенства должны осуществляться за счет средств государственного бюджета. В то же время вакцины для прививок по состоянию здоровья, эпидемическим показаниям или на отдельных территориях будут преимущественно финансироваться из местных бюджетов.

Органы местного самоуправления также смогут разрабатывать собственные программы иммунизации.

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Как детей будут допускать в школы и садики

Один из ключевых блоков законопроекта касается учебных заведений, детских оздоровительных и отдыхающих учреждений.

Зачисление детей в такие учреждения предлагают разрешать только при наличии медицинской справки или выписки из медицинской карты. Документ должен выдавать медучреждение, где ребенок находится под наблюдением.

Такую справку будут оформлять после медицинского осмотра, при условии отсутствия противопоказаний к пребыванию ребенка в учреждении и проведения прививок в соответствии с календарем вакцинации.

Законопроект прямо предусматривает: дети, не получившие профилактические прививки согласно календарю, не могут посещать учреждения образования, оздоровления и отдыха.

Исключение возможно только в том случае, если прививки не сделали или сделали с нарушением сроков из-за временных или постоянных медицинских противопоказаний. В таком случае, при благоприятной эпидемической ситуации, решение о допуске ребенка сможет принять врачебно-консультативная комиссия.

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Перед вакцинацией обязательными остаются медицинский осмотр и согласие пациента или его законных представителей. Если человек или родители ребенка отказываются от прививки, медицинский работник должен зафиксировать это в письменной форме, а при невозможности – составить официальный акт.

Законопроект также определяет обязанности работников школ, детских садов и детских учреждений отдыха. Они должны следить за состоянием здоровья детей, в случае выявления инфекционного заболевания изолировать больного ребенка от других и немедленно сообщать в медицинское учреждение.

Кроме того, на работников возлагается обязанность проводить систематическое гигиеническое обучение детей.

После принятия закона Кабмин должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми правилами. Отдельно правительство в течение шести месяцев должно подготовить изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, чтобы ввести ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты населения от инфекционных болезней.

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