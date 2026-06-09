Дітей без щеплень хочуть не пускати до шкіл і садків в Україні

В Україні пропонують законодавчо оновити правила профілактики інфекційних хвороб, зокрема щодо обов’язкових щеплень для дітей та допуску до закладів освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на матеріал "Судово-юридичної газети". Йдеться про законопроєкт №15286, який має замінити чинний Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" 2000 року та привести законодавство у відповідність до нової системи громадського здоров’я.

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Що пропонує законопроєкт

Документ закріплює за Міністерством охорони здоров’я право визначати перелік інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією.

Також МОЗ має формувати перелік обов’язкових щеплень, затверджувати календар вакцинації та визначати, які щеплення є обов’язковими для різних категорій населення – за віком, станом здоров’я або епідемічною ситуацією.

Усі дані про проведені щеплення, а також офіційно зафіксовані відмови від вакцинації, мають вносити до електронної системи охорони здоров’я.

Окремо законопроєкт вводить поняття несприятливих подій після вакцинації та визначає порядок реагування на можливі ускладнення.

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Які щеплення мають бути безоплатними

Законопроєкт передбачає, що обов’язкові щеплення за віком, вакцинація людей із порушеним календарем щеплень, профілактика сказу та вакцинація за епідемічними показаннями мають проводитися безоплатно.

Фінансувати такі заходи пропонують із державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законом.

Закупівлі вакцин і медичних виробів для обов’язкових щеплень за віком та профілактики сказу мають здійснюватися за кошти державного бюджету. Водночас вакцини для щеплень за станом здоров’я, епідемічними показаннями або на окремих територіях переважно фінансуватимуться з місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування також зможуть розробляти власні програми імунізації.

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Як дітей допускатимуть до шкіл і садків

Один із ключових блоків законопроєкту стосується закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Зарахування дітей до таких закладів пропонують дозволяти лише за наявності медичної довідки або витягу з медичної картки. Документ має видавати медзаклад, де дитина перебуває під наглядом.

Таку довідку формуватимуть після медичного огляду, за умови відсутності протипоказань до перебування дитини в закладі та проведення щеплень відповідно до календаря вакцинації.

Законопроєкт прямо передбачає: діти, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем, не можуть відвідувати заклади освіти, оздоровлення та відпочинку.

Виняток можливий лише тоді, коли щеплення не зробили або зробили з порушенням строків через тимчасові чи постійні медичні протипоказання. У такому разі, за умови благополучної епідемічної ситуації, рішення про допуск дитини зможе ухвалити лікарсько-консультативна комісія.

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Перед вакцинацією обов’язковими залишаються медичний огляд і згода пацієнта або його законних представників. Якщо людина або батьки дитини відмовляються від щеплення, медичний працівник має зафіксувати це письмово, а за неможливості – скласти офіційний акт.

Законопроєкт також визначає обов’язки працівників шкіл, садків та дитячих закладів відпочинку. Вони мають стежити за станом здоров’я дітей, у разі виявлення інфекційного захворювання ізолювати хвору дитину від інших та негайно повідомляти медичний заклад.

Крім того, на працівників покладають обов’язок проводити систематичне гігієнічне навчання дітей.

Після ухвалення закону Кабмін має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових правил. Окремо уряд протягом шести місяців має підготувати зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, щоб запровадити відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

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