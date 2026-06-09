УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11246 відвідувачів онлайн
Новини Освіта в Україні
533 22

Дітей без щеплень хочуть не пускати до шкіл і садків в Україні

В Україні готують нові правила вакцинації для дітей

В Україні пропонують законодавчо оновити правила профілактики інфекційних хвороб, зокрема щодо обов’язкових щеплень для дітей та допуску до закладів освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на матеріал "Судово-юридичної газети". Йдеться про законопроєкт №15286, який має замінити чинний Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" 2000 року та привести законодавство у відповідність до нової системи громадського здоров’я.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що пропонує законопроєкт

Документ закріплює за Міністерством охорони здоров’я право визначати перелік інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією.

Також МОЗ має формувати перелік обов’язкових щеплень, затверджувати календар вакцинації та визначати, які щеплення є обов’язковими для різних категорій населення – за віком, станом здоров’я або епідемічною ситуацією.

Усі дані про проведені щеплення, а також офіційно зафіксовані відмови від вакцинації, мають вносити до електронної системи охорони здоров’я.

Окремо законопроєкт вводить поняття несприятливих подій після вакцинації та визначає порядок реагування на можливі ускладнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Батьки нещеплених школярів в Одесі вимагали пустити дітей за парти: "Чому закрили тільки школи, а театри і вузи працюють?" ФОТОрепортаж

Які щеплення мають бути безоплатними

Законопроєкт передбачає, що обов’язкові щеплення за віком, вакцинація людей із порушеним календарем щеплень, профілактика сказу та вакцинація за епідемічними показаннями мають проводитися безоплатно.

Фінансувати такі заходи пропонують із державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законом.

Закупівлі вакцин і медичних виробів для обов’язкових щеплень за віком та профілактики сказу мають здійснюватися за кошти державного бюджету. Водночас вакцини для щеплень за станом здоров’я, епідемічними показаннями або на окремих територіях переважно фінансуватимуться з місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування також зможуть розробляти власні програми імунізації.

Читайте також: Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки. ВIДЕО

Як дітей допускатимуть до шкіл і садків

Один із ключових блоків законопроєкту стосується закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Зарахування дітей до таких закладів пропонують дозволяти лише за наявності медичної довідки або витягу з медичної картки. Документ має видавати медзаклад, де дитина перебуває під наглядом.

Таку довідку формуватимуть після медичного огляду, за умови відсутності протипоказань до перебування дитини в закладі та проведення щеплень відповідно до календаря вакцинації.

Законопроєкт прямо передбачає: діти, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем, не можуть відвідувати заклади освіти, оздоровлення та відпочинку.

Виняток можливий лише тоді, коли щеплення не зробили або зробили з порушенням строків через тимчасові чи постійні медичні протипоказання. У такому разі, за умови благополучної епідемічної ситуації, рішення про допуск дитини зможе ухвалити лікарсько-консультативна комісія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українка програла у Верховному Суді позов про право не робити дитині щеплення

Перед вакцинацією обов’язковими залишаються медичний огляд і згода пацієнта або його законних представників. Якщо людина або батьки дитини відмовляються від щеплення, медичний працівник має зафіксувати це письмово, а за неможливості – скласти офіційний акт.

Законопроєкт також визначає обов’язки працівників шкіл, садків та дитячих закладів відпочинку. Вони мають стежити за станом здоров’я дітей, у разі виявлення інфекційного захворювання ізолювати хвору дитину від інших та негайно повідомляти медичний заклад.

Крім того, на працівників покладають обов’язок проводити систематичне гігієнічне навчання дітей.

Після ухвалення закону Кабмін має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових правил. Окремо уряд протягом шести місяців має підготувати зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, щоб запровадити відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Читайте також: У день вакцинації помер студент одного з вишів Київщини

вакцина (4287) освіта (1381) щеплення (167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
а если остальные привиты то что им будет? Слава антиукраинцам!
показати весь коментар
09.06.2026 13:01 Відповісти
+1
антивакси - голос!
показати весь коментар
09.06.2026 13:03 Відповісти
+1
а також владців всих пошибів, не допускати до роботи без щеплення проти сказу!
показати весь коментар
09.06.2026 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а если остальные привиты то что им будет? Слава антиукраинцам!
показати весь коментар
09.06.2026 13:01 Відповісти
Ну якщо невакцинованих буде більше ніж вакцинованих (бо "з фармафією треба рішуче боротися" і "відповідальних та розумних" батьків стає все більше ) , то мабуть епідеміологічна обстановка стане дуууже цікавою. 🤔
показати весь коментар
09.06.2026 13:06 Відповісти
ты ляшко или из минздрава? что вакцинованым будет?
показати весь коментар
09.06.2026 13:09 Відповісти
Епидемия будет. Вакцина не дает 100 % или делай прививку, или иди на зуй.
показати весь коментар
09.06.2026 13:31 Відповісти
антивакси - голос!
показати весь коментар
09.06.2026 13:03 Відповісти
розкажи краще, які щеплення виготовляються в Україні, з обов'язковим контролем якості, і точною впевненістю що в пробірці тільки те що треба, а не додаткові мРНК від пфайзера.
показати весь коментар
09.06.2026 13:14 Відповісти
звернись до лікаря, бажано до психіатра, в твоїх питаннях відсутній причинно-наслідковий зв,язок.
показати весь коментар
09.06.2026 13:21 Відповісти
баран він тобі написав що в нас немає змоги перевіряти що до нас завозять, згадай як клооун і слуги урода нам китайську гівно вакцину везли
показати весь коментар
09.06.2026 13:25 Відповісти
Підтримую.
Обов'язкове щеплення проводять тільки щодо особливо небезпечних захворювань, частину з яких саме завдяки щепленням вдалося контролювати. Це необхідність.
Ті, хто відмовляється від щеплення, користуються коллективним захистом від решти, які його зробили, але баланс може бути порушнений любої миті.
Право батьків визначати чи щепіти дитину чи ні а також право на освіту може бути забезпечення шляхом дістанційного навчання.
Але якщо хочеш відвідувати садочек чи школу - будь добр, виконуй правила які встановило суспільство. Доречі, вже навіть є висновки верховного суду які це підтверджують.

Також треба посилити відповідальність за видачу фіктивних довідок про щеплення.
показати весь коментар
09.06.2026 13:05 Відповісти
Яке суспільство? Вам хоч раз в житті держава пачку вітаміну С коли хворів запропонувала безкоштовно? Ви взагалі розумієте що таке колективний імунітет (дослівно з мови оригіналу - стадний) і внаслідок чого він виникає?
І чи вам відомо що більшість вакцин не запобігає трансміссії вірусів у популяції, тобто вакцинований може спокійно бути джерелом інфекції для оточуючих так як захворювання в нього протікає зі змазаною симптоматикою. задовбала вже ця більшовистська шароварщина
показати весь коментар
09.06.2026 13:27 Відповісти
"вірусів у популяції," - коректніше написати збудників інфекційних хвороб
показати весь коментар
09.06.2026 13:28 Відповісти
тоді логічно вираховувати кошти які виділяються на утримання садочку - на кожну дитину, і якщо в садочок не можна - віддайте кошти, які ви забрали у людини. Щоб хитрожопства не було.
показати весь коментар
09.06.2026 13:32 Відповісти
і ще одне - як правило більшість завжди помиляється, це науково доконаний факт, який наочно набув підтвердження у 2019 році. Є бажання вколоти собі щось - не питання, вколіть і спокій вам гарантований.
показати весь коментар
09.06.2026 13:34 Відповісти
Нарешті! А довбойоби нехай сидять зі своїми дітьми вдома.
показати весь коментар
09.06.2026 13:07 Відповісти
Не знаю, що ти маєш на увазі, коли нормальних батьків, які не хочуть різний шмурдяк колоти дітям, обзиваєш довбойобами. Подумай хто ти і якими словами тебе можна обізвати. Але краще нехай дитина сидить дома і навчається дистанційно, ніж їй мають вколоти якусь херню
показати весь коментар
09.06.2026 13:30 Відповісти
а також владців всих пошибів, не допускати до роботи без щеплення проти сказу!
показати весь коментар
09.06.2026 13:08 Відповісти
О, мабуть форінти треба освоїти... Шакали, відчіпіться від дітей, що таке ваша "вакцинація" - вже на прикладі ковіду всі побачили.
показати весь коментар
09.06.2026 13:20 Відповісти
Я просто нагадаю скільки людей здохло від ковідних прививок. До речі куди пропав ковід? Якщо людина не може контролювати що їй колять то вона раб.
показати весь коментар
09.06.2026 13:21 Відповісти
навіть не раб - а піддослідна тварина
показати весь коментар
09.06.2026 13:29 Відповісти
 
 