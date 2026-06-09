Украина готова отправлять в Европу специалистов по борьбе с российскими дронами, - Зеленский
Украина готова направлять в страны Европы экспертные группы для оказания помощи в противодействии российским беспилотникам и укреплении систем защиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом в Таллинне. По словам главы государства, Украина уже имеет успешный опыт такого сотрудничества со странами Ближнего Востока.
Украина готова делиться опытом
Зеленский отметил, что украинские специалисты уже выезжали в страны Ближнего Востока, где помогали организовывать защиту от беспилотников.
"Мы отправили свои экспертные группы, они обучили, показали, что делать, и это достаточно быстрые и сильные решения. Мы сделали это на Ближнем Востоке – и это сработало. Сейчас мы готовы сделать то же самое с нашими близкими партнерами в Европе", – сказал Президент.
Он добавил, что Украина готова направлять своих специалистов в любой момент и уже ведет соответствующую работу с отдельными партнерами.
Что предусматривает Drone Deal
По словам Зеленского, будущее соглашение Drone Deal будет касаться не только закупки или продажи беспилотников.
Президент подчеркнул, что речь идет о широком сотрудничестве в сфере безопасности, обмене опытом и совместном усилении защиты от современных угроз.
В то же время глава государства не стал раскрывать всех деталей будущего взаимодействия.
Зеленский прокомментировал появление дронов над странами ЕС
Президент также заявил, что появление российских беспилотников в небе над европейскими государствами является попыткой Кремля усилить напряжение внутри Европейского Союза.
Отдельно Зеленский признал, что российские средства радиоэлектронной борьбы иногда способны влиять на курс украинских дронов.
"Мы понимаем, что они могут изменять курс наших дронов, но это не массово. Единичные такие случаи были благодаря системам радиоэлектронной борьбы", – отметил он.
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Тим більш, що самі фахівці пишуть "за тиждень в Украіні зробили більше,ніж за 3 місяці на полігонах вдома!".