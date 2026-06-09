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Новости Безопасность Европы Антидроновая защита
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Украина готова отправлять в Европу специалистов по борьбе с российскими дронами, - Зеленский

Зеленский заявил о готовности делиться украинским опытом

Украина готова направлять в страны Европы экспертные группы для оказания помощи в противодействии российским беспилотникам и укреплении систем защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом в Таллинне. По словам главы государства, Украина уже имеет успешный опыт такого сотрудничества со странами Ближнего Востока.

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Украина готова делиться опытом

Зеленский отметил, что украинские специалисты уже выезжали в страны Ближнего Востока, где помогали организовывать защиту от беспилотников.

"Мы отправили свои экспертные группы, они обучили, показали, что делать, и это достаточно быстрые и сильные решения. Мы сделали это на Ближнем Востоке – и это сработало. Сейчас мы готовы сделать то же самое с нашими близкими партнерами в Европе", – сказал Президент.

Он добавил, что Украина готова направлять своих специалистов в любой момент и уже ведет соответствующую работу с отдельными партнерами.

Что предусматривает Drone Deal

По словам Зеленского, будущее соглашение Drone Deal будет касаться не только закупки или продажи беспилотников.

Президент подчеркнул, что речь идет о широком сотрудничестве в сфере безопасности, обмене опытом и совместном усилении защиты от современных угроз.

В то же время глава государства не стал раскрывать всех деталей будущего взаимодействия.

Зеленский прокомментировал появление дронов над странами ЕС

Президент также заявил, что появление российских беспилотников в небе над европейскими государствами является попыткой Кремля усилить напряжение внутри Европейского Союза.

Отдельно Зеленский признал, что российские средства радиоэлектронной борьбы иногда способны влиять на курс украинских дронов.

"Мы понимаем, что они могут изменять курс наших дронов, но это не массово. Единичные такие случаи были благодаря системам радиоэлектронной борьбы", – отметил он.

Автор: 

Украина (44439) обучение (625) Евросоюз (18188) дроны (7325)
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Топ комментарии
+17
Лисого з Пікаловим відправ, типіл кончений.
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09.06.2026 14:55 Ответить
+12
Ти подивися що варвари в Україні творят кожної доби рашисти вбивають мінімум десяток мирних жителів серед яких і діти ,ти думаєш як їх захистити чи то тебе не турбує ,ти жодного разу навіть співчуття не висловив тим нещасним людям.
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09.06.2026 14:58 Ответить
+8
Тоб то, наш досвід оплачено кровю та життями українців, а цей гнусавий крадій та поц пропонує ПОСЛАБИТИ наше ППО шоб навчити, знов за рахунок життів українців, поляків, німців, французів, італійців тощо?
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09.06.2026 15:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лисого з Пікаловим відправ, типіл кончений.
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09.06.2026 14:55 Ответить
Ви кого намагаєтеся покарати?
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09.06.2026 15:09 Ответить
Вони і так там!
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09.06.2026 15:38 Ответить
Ти подивися що варвари в Україні творят кожної доби рашисти вбивають мінімум десяток мирних жителів серед яких і діти ,ти думаєш як їх захистити чи то тебе не турбує ,ти жодного разу навіть співчуття не висловив тим нещасним людям.
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09.06.2026 14:58 Ответить
викінчений ******. В інтерв'ю виданню The Atlantic Паппергер наголосив, що дешеві українські дрони знищують російську техніку, але це не є технологічним проривом, подібним до західних військових корпорацій
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09.06.2026 15:00 Ответить
Звісно, знищувати шахеди "петріотами" значно вигідніше (для корпорацій)!
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09.06.2026 15:32 Ответить
Тоб то, наш досвід оплачено кровю та життями українців, а цей гнусавий крадій та поц пропонує ПОСЛАБИТИ наше ППО шоб навчити, знов за рахунок життів українців, поляків, німців, французів, італійців тощо?
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09.06.2026 15:11 Ответить
ФсьоВиВрьотьтіііі! "БаригаНаКраві" - ета ваш Порошенко!
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09.06.2026 15:33 Ответить
Хотілося б, щоб ти їх очолив...
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09.06.2026 15:15 Ответить
пофіг на Кривий Ріг, хай специ їдуть в Європу, вони там потрібніші.
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09.06.2026 15:20 Ответить
Щожня гине від дронів 5-8 українців. Дома може спробуй їх захистити нікчема гундоса.
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09.06.2026 15:31 Ответить
Повторяю не первый раз: отправь в Запорожье(Харьков, Днепр и т.д.). Верховное ******.
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09.06.2026 15:34 Ответить
Відправлять фахівців, а в нас що залишать не фахівці? А ну да, на Європу росія напала, а ми з так граємось 4 рік, а може б Європа нам направили військових
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09.06.2026 15:36 Ответить
То хай своіх вбивають?! Справжній лідер краіни мав запропонувати приїздити до Украіни, і на практиці переймати досвід захисту!
Тим більш, що самі фахівці пишуть "за тиждень в Украіні зробили більше,ніж за 3 місяці на полігонах вдома!".
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09.06.2026 15:37 Ответить
Відправити на допомогу іншим країнам можно і 1000 своїх спеціалістів,якщо у нас їх залишиться більш ніж достатньо, щоб збивати максимум цілей над Україною. Але, коли щодня літають табуни над містами та руйнують, калічать і вбивають, то та допомога схожа на потужне піар-шоу!.
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09.06.2026 16:16 Ответить
 
 