Украина готова отправлять в Европу специалистов по борьбе с российскими дронами, - Зеленский

Украина готова направлять в страны Европы экспертные группы для оказания помощи в противодействии российским беспилотникам и укреплении систем защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом в Таллинне. По словам главы государства, Украина уже имеет успешный опыт такого сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украина готова делиться опытом

Зеленский отметил, что украинские специалисты уже выезжали в страны Ближнего Востока, где помогали организовывать защиту от беспилотников.

"Мы отправили свои экспертные группы, они обучили, показали, что делать, и это достаточно быстрые и сильные решения. Мы сделали это на Ближнем Востоке – и это сработало. Сейчас мы готовы сделать то же самое с нашими близкими партнерами в Европе", – сказал Президент.

Он добавил, что Украина готова направлять своих специалистов в любой момент и уже ведет соответствующую работу с отдельными партнерами.

Что предусматривает Drone Deal

По словам Зеленского, будущее соглашение Drone Deal будет касаться не только закупки или продажи беспилотников.

Президент подчеркнул, что речь идет о широком сотрудничестве в сфере безопасности, обмене опытом и совместном усилении защиты от современных угроз.

В то же время глава государства не стал раскрывать всех деталей будущего взаимодействия.

Зеленский прокомментировал появление дронов над странами ЕС

Президент также заявил, что появление российских беспилотников в небе над европейскими государствами является попыткой Кремля усилить напряжение внутри Европейского Союза.

Отдельно Зеленский признал, что российские средства радиоэлектронной борьбы иногда способны влиять на курс украинских дронов.