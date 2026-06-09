Україна готова відправляти до Європи фахівців із боротьби з російськими дронами, - Зеленський

Україна готова направляти до країн Європи експертні групи для допомоги у протидії російським безпілотникам та посиленні систем захисту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом у Таллінні. За словами глави держави, Україна вже має успішний досвід такої співпраці з країнами Близького Сходу.

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Україна готова ділитися досвідом

Зеленський зазначив, що українські фахівці вже виїжджали до країн Близького Сходу, де допомагали організовувати захист від безпілотників.

"Ми відправили свої експертні групи, вони навчили, показали, що робити, і це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це на Близькому Сході – і це спрацювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі", – сказав Президент.

Він додав, що Україна готова надсилати своїх фахівців у будь-який момент та вже проводить відповідну роботу з окремими партнерами.

Що передбачає Drone Deal

За словами Зеленського, майбутня угода Drone Deal стосуватиметься не лише закупівлі чи продажу безпілотників.

Президент наголосив, що йдеться про широку співпрацю у сфері безпеки, обмін досвідом та спільне посилення захисту від сучасних загроз.

Водночас глава держави не став розкривати всіх деталей майбутньої взаємодії.

Зеленський прокоментував появу дронів над країнами ЄС

Президент також заявив, що поява російських безпілотників у небі над європейськими державами є спробою Кремля посилити напругу всередині Європейського Союзу.

Окремо Зеленський визнав, що російські засоби радіоелектронної боротьби інколи здатні впливати на курс українських дронів.