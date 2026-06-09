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Новини Безпека Європи Антидроновий захист
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Україна готова відправляти до Європи фахівців із боротьби з російськими дронами, - Зеленський

Зеленський заявив про готовність ділитися українським досвідом

Україна готова направляти до країн Європи експертні групи для допомоги у протидії російським безпілотникам та посиленні систем захисту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом у Таллінні. За словами глави держави, Україна вже має успішний досвід такої співпраці з країнами Близького Сходу.

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Україна готова ділитися досвідом

Зеленський зазначив, що українські фахівці вже виїжджали до країн Близького Сходу, де допомагали організовувати захист від безпілотників.

"Ми відправили свої експертні групи, вони навчили, показали, що робити, і це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це на Близькому Сході – і це спрацювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі", – сказав Президент.

Він додав, що Україна готова надсилати своїх фахівців у будь-який момент та вже проводить відповідну роботу з окремими партнерами.

Що передбачає Drone Deal

За словами Зеленського, майбутня угода Drone Deal стосуватиметься не лише закупівлі чи продажу безпілотників.

Президент наголосив, що йдеться про широку співпрацю у сфері безпеки, обмін досвідом та спільне посилення захисту від сучасних загроз.

Водночас глава держави не став розкривати всіх деталей майбутньої взаємодії.

Зеленський прокоментував появу дронів над країнами ЄС

Президент також заявив, що поява російських безпілотників у небі над європейськими державами є спробою Кремля посилити напругу всередині Європейського Союзу.

Окремо Зеленський визнав, що російські засоби радіоелектронної боротьби інколи здатні впливати на курс українських дронів.

"Ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів, це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби", – зазначив він.

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Україна (7377) навчання (706) Євросоюз (15211) дрони (8389)
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Лисого з Пікаловим відправ, типіл кончений.
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09.06.2026 14:55 Відповісти
Ви кого намагаєтеся покарати?
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09.06.2026 15:09 Відповісти
Ти подивися що варвари в Україні творят кожної доби рашисти вбивають мінімум десяток мирних жителів серед яких і діти ,ти думаєш як їх захистити чи то тебе не турбує ,ти жодного разу навіть співчуття не висловив тим нещасним людям.
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09.06.2026 14:58 Відповісти
викінчений ******. В інтерв'ю виданню The Atlantic Паппергер наголосив, що дешеві українські дрони знищують російську техніку, але це не є технологічним проривом, подібним до західних військових корпорацій
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09.06.2026 15:00 Відповісти
Звісно, знищувати шахеди "петріотами" значно вигідніше (для корпорацій)!
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09.06.2026 15:32 Відповісти
Тоб то, наш досвід оплачено кровю та життями українців, а цей гнусавий крадій та поц пропонує ПОСЛАБИТИ наше ППО шоб навчити, знов за рахунок життів українців, поляків, німців, французів, італійців тощо?
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09.06.2026 15:11 Відповісти
ФсьоВиВрьотьтіііі! "БаригаНаКраві" - ета ваш Порошенко!
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09.06.2026 15:33 Відповісти
Хотілося б, щоб ти їх очолив...
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09.06.2026 15:15 Відповісти
пофіг на Кривий Ріг, хай специ їдуть в Європу, вони там потрібніші.
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09.06.2026 15:20 Відповісти
Щожня гине від дронів 5-8 українців. Дома може спробуй їх захистити нікчема гундоса.
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09.06.2026 15:31 Відповісти
 
 