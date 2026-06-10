Из-за атак РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях. Бригада энергетиков попала под обстрел в Харьковской области, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Прогноз по восстановлению
Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Атака на энергетиков
По данным Минэнерго, вХарьковской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. К счастью, обошлось без пострадавших.
Плановых отключений не будет
Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
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