Из-за атак РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях. Бригада энергетиков попала под обстрел в Харьковской области, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Прогноз по восстановлению

Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Атака на энергетиков

По данным Минэнерго, вХарьковской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. К счастью, обошлось без пострадавших.

Плановых отключений не будет

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

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