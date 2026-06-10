Война закончится тогда, когда Украина лишит РФ возможности наступать, - Бутусов
Завершение войны в Украине зависит от стабилизации обстановки на фронте. Россия прекратит войну, когда не сможет продвигаться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.
Окончание войны
По его мнению, война продлится еще "пару лет точно".
"Многие люди кричат об окончании войны. Я почти в каждом эфире отвечаю на такие вопросы. Могу вам сказать, что война закончится в тот момент, когда Силы обороны Украины остановят силой оружия российское наступление, стабилизируют фронт. И через некоторое время, через несколько месяцев, когда Россия поймет, что кроме больших потерь она не может захватить больше ни метра украинской земли, а может только потерять", - пояснил Бутусов.
Только после этого война действительно закончится, считает командир.
"Путин будет вынужден пойти на мир. Это тот самый корейский вариант, как в войне в Корее 1950-1953 годов. Когда мирного соглашения нет, но есть фактическая остановка боевых действий", - добавил он.
Полный эфир Юрия Бутусова о мобилизации, СОЧ, привлечении иностранных добровольцев и боевых действиях смотрите по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- знищити кацапський ВПК - це нереально, бо дуже величезна територія;
- знищити пуйло - це теж нереально, бо його дуже пильно охороняють. Тобто кінець війни нереальний...
Але на цьому війна не завершиться: ворожі обстріли і нальоти на підконтрольну Україні територію триватимуть.
Припинення вогню з підписанням перемир'я можливе до кінця каденції Тромба, тобто 2028-го року, якщо його раніше не викинуть з Овального кабінету Білого дому.
Може тому, що підрахунок ракет до ППО і змагання у кількості піхоти ніяк не зупиняє наступ армії з власним діючим ВПК і в декілька разів більшим населенням? Так чому тоді це має змінитись?