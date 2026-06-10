Война закончится тогда, когда Украина лишит РФ возможности наступать, - Бутусов

Завершение войны в Украине зависит от стабилизации обстановки на фронте. Россия прекратит войну, когда не сможет продвигаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

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Окончание войны

По его мнению, война продлится еще "пару лет точно".

"Многие люди кричат об окончании войны. Я почти в каждом эфире отвечаю на такие вопросы. Могу вам сказать, что война закончится в тот момент, когда Силы обороны Украины остановят силой оружия российское наступление, стабилизируют фронт. И через некоторое время, через несколько месяцев, когда Россия поймет, что кроме больших потерь она не может захватить больше ни метра украинской земли, а может только потерять", - пояснил Бутусов.

Только после этого война действительно закончится, считает командир.

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"Путин будет вынужден пойти на мир. Это тот самый корейский вариант, как в войне в Корее 1950-1953 годов. Когда мирного соглашения нет, но есть фактическая остановка боевых действий", - добавил он.

Полный эфир Юрия Бутусова о мобилизации, СОЧ, привлечении иностранных добровольцев и боевых действиях смотрите по ссылке.

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