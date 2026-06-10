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Новости Прекращение войны
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Война закончится тогда, когда Украина лишит РФ возможности наступать, - Бутусов

От чего зависит окончание войны: Бутусов ответил

Завершение войны в Украине зависит от стабилизации обстановки на фронте. Россия прекратит войну, когда не сможет продвигаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

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Окончание войны

По его мнению, война продлится еще "пару лет точно".

"Многие люди кричат об окончании войны. Я почти в каждом эфире отвечаю на такие вопросы. Могу вам сказать, что война закончится в тот момент, когда Силы обороны Украины остановят силой оружия российское наступление, стабилизируют фронт. И через некоторое время, через несколько месяцев, когда Россия поймет, что кроме больших потерь она не может захватить больше ни метра украинской земли, а может только потерять", - пояснил Бутусов.

Только после этого война действительно закончится, считает командир.

Читайте: Есть десятки тысяч иностранцев, готовых принять участие в боевых действиях, но государство их не завозит, - Бутусов

"Путин будет вынужден пойти на мир. Это тот самый корейский вариант, как в войне в Корее 1950-1953 годов. Когда мирного соглашения нет, но есть фактическая остановка боевых действий", - добавил он.

Полный эфир Юрия Бутусова о мобилизации, СОЧ, привлечении иностранных добровольцев и боевых действиях смотрите по ссылке.

Читайте: Ответственность за уклонение от службы нужно ужесточить после того, как государство разработает прозрачную систему мобилизации, - Бутусов

Автор: 

россия (97878) боевые действия (6181) Бутусов Юрий (4414)
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Топ комментарии
+6
Війна закінчиться лише при зміні політичного устрою рф, по іншому ця війна на довго. Не треба стоїти ілюзїї.
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10.06.2026 14:12 Ответить
+6
Що за маячня? У такому варіанті вона закінчиться нашою поразкою.
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10.06.2026 14:16 Ответить
+4
Та херня яка, подумаєш, пару років. Та й втрати 50 тисяч за весь час (не рахуючи ще цивільних десь 15 000 здається), ну що там ще пару років. І ще парочку.
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10.06.2026 14:13 Ответить
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Війна закінчиться лише при зміні політичного устрою рф, по іншому ця війна на довго. Не треба стоїти ілюзїї.
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10.06.2026 14:12 Ответить
Та херня яка, подумаєш, пару років. Та й втрати 50 тисяч за весь час (не рахуючи ще цивільних десь 15 000 здається), ну що там ще пару років. І ще парочку.
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10.06.2026 14:13 Ответить
Позбавити здатності наступати можливо в двох випадках:
- знищити кацапський ВПК - це нереально, бо дуже величезна територія;
- знищити пуйло - це теж нереально, бо його дуже пильно охороняють. Тобто кінець війни нереальний...
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10.06.2026 14:15 Ответить
Війна закінчиться тоді коли балістичні українськи ракети долетять до Москви.
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10.06.2026 14:15 Ответить
Та ні. То ілюзія та тимчасове. Підтянуть резерви, знімуть санкції, наклепають ракет. А ми вже не зберемо мільйонну армію. І тоді прівет, ждітє американських гарантій та помирайте.
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10.06.2026 14:15 Ответить
Що за маячня? У такому варіанті вона закінчиться нашою поразкою.
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10.06.2026 14:16 Ответить

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10.06.2026 14:45 Ответить
Цілком ймовірно, що до кінця 2026-го фронт кінцево стабілізується. І то за умови ефективної протидії ворожим КАБам і їх носіям.
Але на цьому війна не завершиться: ворожі обстріли і нальоти на підконтрольну Україні територію триватимуть.
Припинення вогню з підписанням перемир'я можливе до кінця каденції Тромба, тобто 2028-го року, якщо його раніше не викинуть з Овального кабінету Білого дому.
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10.06.2026 14:16 Ответить
А чому ж вона тоді не закінчилася у кінці 2022р? Не буде мати здатності наступати - буде ракетами бити. Тоді пан Бутусов скаже що треба щоб в них закінчилися ракети - і тоді війна закінчиться. Але є ще шахеди - тоді треба щоб і шахеди закінчилися і тоді точно - коли в них не буде ким наступати і не буде шахедів і ракет - тоді точно війна закінчиться. Але ***** залишається ЯЗ -тоді ми не будемо в безпеці доки не знищемо їхній ядерний потенціал. Логіка війни вона поста як двері - тільки люди закінчуються поступово і безповоротно.
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10.06.2026 14:17 Ответить
Просто треба триматися, доки плутоній в ракетах стане вже старий і розсиплеться. І ось тоді вже точно відкриється вікно можливостей.
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10.06.2026 14:47 Ответить
Спасибо, отец, успокоил. А я уж думал дембель скоро, но нихуа, послужим еще!
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10.06.2026 14:25 Ответить
Війна закінчиться тільки тоді коли буде знищено кілька мільйонів кацапів та деокуповано усі українські території!
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10.06.2026 14:26 Ответить
Вже давно пишу - шо потрібно стабілізувати фронт - потім про шось балакати - мабуть це буде не скоро бо кацапи вже набиваються в Констаху
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10.06.2026 14:28 Ответить
і як можливо це зробити під керуванням московських агентів, злодіїв і блазнів з характерною національністю ?
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10.06.2026 14:36 Ответить
А чому за 4 роки не позбавили?

Може тому, що підрахунок ракет до ППО і змагання у кількості піхоти ніяк не зупиняє наступ армії з власним діючим ВПК і в декілька разів більшим населенням? Так чому тоді це має змінитись?
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10.06.2026 14:42 Ответить
баканов, єрмак, кулініч, розведення, розформовані контрснайперські групи і згорнуті ракетні програми, розікране зерно держрезерву, Чонгар, травневі шашлики. Буча, Ірпінь, Херсон, Маріуполь, Азовці в полоні, резніков і яйця по 17, звільнення Залужного і щоденні здачі территорій після цього, Бахмут, Авдіївка, мільон дронів і розікрані гроші на захист харківщини, Вовчанськ, пінгвіни замість армії, зраджений Вугледар і здана в полон 72 бригада. умєров і браковані міни для ЗСУ. Катає скумбрію на Роллс-ройсі по курортах, коли українці віддають останнє на підтримку ЗСУ. Примушує бюджетників писати коментарі на свою підтримку. Розікрані гроші на фортифікації під Сумами. Закупівля знаряддя для катування цивільних замість озброєння ЗСУ. Вбивство А. Парубія. За 6 років, зі своїм шапіто, розікрав більше 1 трильона грн, коли українці віддають останнє. Це все що зробив обранець zeля. На користь України?
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10.06.2026 14:49 Ответить
А як щодо щоденних шквалів безпілотників та ракет? Чи буде це просто нормою, а не війною?
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10.06.2026 15:18 Ответить
Правду каже Бутусов. Але при мародерах, які обдирають армію це неможливо.
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10.06.2026 15:23 Ответить
Каким образом если у них больше людей и ресурсов? Простой вопрос на который никто не может ответить
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10.06.2026 15:45 Ответить
 
 