Альтернатива Patriot: в Украине успешно испытали антибаллистическую ракету FP-7.x, высота полета 25 км

Украина провела успешные испытания собственной ракеты-перехватчика баллистических ракет FP-7.x, которая поднялась на высоту 25 километров. Отечественный перехватчик в пять раз дешевле западных аналогов, в частности Patriot. Серийное производство планируется начать уже в августе 2026 года.

Об этом совладелец компании Fire Point Денис Штилерман сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Детали

По словам Штилермана, недавние испытания ракеты FP-7.x прошли "достаточно успешно". Главным достижением стало выведение перехватчика на критическую высоту:

Ракета достигла отметки в 25 километров, почти сравнявшись по этому показателю с передовым американским комплексом Patriot PAC-3.

Разработчики обеспечили ракете скорость, необходимую для гарантированного догнания и уничтожения баллистических траекторий.

Стоимость одной украинской ракеты составляет около $700 тысяч, тогда как цена американской ракеты PAC-3 достигает $3,8 миллиона.

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Темпы производства

Как рассказали в Fire Point, массовое производство этих ракет (по три в день) может стартовать уже в августе 2026 года, если немецкая компания Diehl Defence продаст Украине инфракрасные головки самонаведения. При этом условии ракеты будут готовы к 2027 году.

Также в Украине разрабатывают комплексную систему ПВО - Freyja. Она включает радары, системы обнаружения, сопровождения целей и командно-контрольные системы.

Для создания этого "зонтика" ПВО привлечены самые известные европейские лидеры рынка вооружений. Хотя Fire Point официально не называет партнеров, по данным источников FT, компания ведет переговоры с:

Hensoldt (Германия) и Thales (Франция) - по поставке современных радаров; Leonardo (Италия) - по системам слежения и обнаружения воздушных целей; Kongsberg (Норвегия) - по интеграции технологий командования и управления (известных по системам NASAMS).

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