"Українська бронетехніка" и производитель ракет Taurus договорились о стратегическом партнерстве

Компания "Українська бронетехніка" и компания MBDA, европейский лидер в сфере сложных систем вооружения, подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подписание документа состоялось 10 июня в рамках выставки ILA Berlin, которая проходит в Берлине.

Меморандум подписали генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас и вице-президент по стратегии и будущему развитию MBDA, управляющий директор MBDA в Германии Томас Готтшильд.

Как сообщили в MBDA, первоначальными направлениями сотрудничества определены развитие оборонных возможностей в сфере Deep Strike и противодействия БПЛА.

"Обмен технологическим опытом, разработка совместных производственных программ и внедрение инновационных решений обеспечат оперативное преимущество в конфликтах высокой интенсивности и станут основой для тесного сотрудничества с целью создания совместного предприятия. В то же время, эти направления являются лишь частью более широкой программы стратегического партнерства, о которой будет объявлено более подробно в надлежащее время", - говорится в пресс-релизе компании.

Как отметили в MBDA, "компания стремится поддерживать оборонную промышленность Украины, обеспечивая автономность украинских производственных мощностей, и внесет существенный вклад благодаря своему богатому опыту и экспертизе в сфере разработки, производства и сопровождения ракетных систем".

"Это партнерство является историческим шагом как для укрепления обороноспособности Украины, так и для построения новой архитектуры европейской безопасности. Мы объединяем глубокую технологическую экспертизу MBDA с реальным опытом интеграции вооружения в условиях войны и производственной гибкостью "Украинской бронетехники". Совместная работа над системами Deep Strike и средствами противодействия БПЛА направлена, прежде всего, на усиление защиты нашего государства в условиях войны высокой интенсивности. "Главная наша задача — обеспечить технологическую автономность Украины и дать нашим защитникам оружие, которое обеспечит оперативное преимущество на поле боя", - прокомментировал подписание Меморандума генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Компания MBDA – ведущий разработчик и производитель ракетных систем и высокоточного вооружения. Продуктовый портфель MBDA включает более 45 ракетных систем, которые находятся на вооружении более 90 стран мира. Компания участвует в производстве ряда ключевых западных систем вооружений, в частности ракет Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP и Enforcer.