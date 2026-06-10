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Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
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"Українська бронетехніка" и производитель ракет Taurus договорились о стратегическом партнерстве

Украинская бронетехника и MBDA подписали меморандум

Компания "Українська бронетехніка" и компания MBDA, европейский лидер в сфере сложных систем вооружения, подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подписание документа состоялось 10 июня в рамках выставки ILA Berlin, которая проходит в Берлине.

Меморандум подписали генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас и вице-президент по стратегии и будущему развитию MBDA, управляющий директор MBDA в Германии Томас Готтшильд.

Украинская бронетехника и MBDA подписали меморандум

Как сообщили в MBDA, первоначальными направлениями сотрудничества определены развитие оборонных возможностей в сфере Deep Strike и противодействия БПЛА.

"Обмен технологическим опытом, разработка совместных производственных программ и внедрение инновационных решений обеспечат оперативное преимущество в конфликтах высокой интенсивности и станут основой для тесного сотрудничества с целью создания совместного предприятия. В то же время, эти направления являются лишь частью более широкой программы стратегического партнерства, о которой будет объявлено более подробно в надлежащее время", - говорится в пресс-релизе компании.

Украинская бронетехника и MBDA подписали меморандум

Как отметили в MBDA, "компания стремится поддерживать оборонную промышленность Украины, обеспечивая автономность украинских производственных мощностей, и внесет существенный вклад благодаря своему богатому опыту и экспертизе в сфере разработки, производства и сопровождения ракетных систем".

"Это партнерство является историческим шагом как для укрепления обороноспособности Украины, так и для построения новой архитектуры европейской безопасности. Мы объединяем глубокую технологическую экспертизу MBDA с реальным опытом интеграции вооружения в условиях войны и производственной гибкостью "Украинской бронетехники". Совместная работа над системами Deep Strike и средствами противодействия БПЛА направлена, прежде всего, на усиление защиты нашего государства в условиях войны высокой интенсивности. "Главная наша задача — обеспечить технологическую автономность Украины и дать нашим защитникам оружие, которое обеспечит оперативное преимущество на поле боя", - прокомментировал подписание Меморандума генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Украинская бронетехника и MBDA подписали меморандум

Компания MBDA – ведущий разработчик и производитель ракетных систем и высокоточного вооружения. Продуктовый портфель MBDA включает более 45 ракетных систем, которые находятся на вооружении более 90 стран мира. Компания участвует в производстве ряда ключевых западных систем вооружений, в частности ракет Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP и Enforcer.

Украинская бронетехника и MBDA подписали меморандум

Автор: 

ракеты (3989) сотрудничество (766)
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Топ комментарии
+3
Що, Пашинський зробить українські Таураси? Від нього всього такого подібного можна очікувати... Українські "Джавеліни" (Стугни), зробив, і ще багато чого подібного...
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10.06.2026 19:46 Ответить
+2
Хороша новина.
Українська бронетехніка - одна з небагатьох компаній яка всупереч саботажу і зради зЕлених все ще поставляє на фронт техніку, озброєння і ********** українського віробництва по цінам нижче за зМіндічені розові хламінго.

Якщо ще німці-конструктори підключаться з своїми розробками (бо продати чи передати Тауруси Німецька влада не хоче) - це буде щось гарне!
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10.06.2026 20:24 Ответить
+1
Читаємо уважно. Компанія "Українська бронетехніка" та компанія MBDA, європейський лідер у сфері складних систем озброєння, підписали Меморандум про стратегічне партнерство. Скільки цих Меорандумів вже було... Я розумію що папер все стерпить. Але війна іде. Гинуть люди. І військові і цивільні. Меморандуми... Чого вартий Будапештський... Знов про рибу гроші. Нажаль знову гроші на вітер.
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10.06.2026 19:52 Ответить
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Все доповідайте прямо в Кремль.
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10.06.2026 19:43 Ответить
Що, Пашинський зробить українські Таураси? Від нього всього такого подібного можна очікувати... Українські "Джавеліни" (Стугни), зробив, і ще багато чого подібного...
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10.06.2026 19:46 Ответить
Зробить!, якщо зеленськийне введе проти компанії санкції...
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10.06.2026 20:15 Ответить
Ви підняли цікаве питання MBDA багато, що робить для України точно https://defence-ua.com/weapon_and_tech/na_40_dali_zbivatime_rosijski_litaki_ta_inshi_detali_raketi_mica_ng_jaku_frantsija_vdruge_zapustila_z_rafale-23227.html цікавого, але водночас вони https://defence-ua.com/news/vzhe_u_2029_rotsi_u_jevropi_mozhna_bude_kupiti_analog_dovgogo_neptuna_ta_tomahawk_lcm_jaka_maje_dalnist_1400_km-23236.html конкуренти довгому "Нептуну". А просто 3ара3 вони - це відсилка до тема "ракети" й тепер БПЛА
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10.06.2026 20:22 Ответить
Читаємо уважно. Компанія "Українська бронетехніка" та компанія MBDA, європейський лідер у сфері складних систем озброєння, підписали Меморандум про стратегічне партнерство. Скільки цих Меорандумів вже було... Я розумію що папер все стерпить. Але війна іде. Гинуть люди. І військові і цивільні. Меморандуми... Чого вартий Будапештський... Знов про рибу гроші. Нажаль знову гроші на вітер.
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10.06.2026 19:52 Ответить
та ні це не політичний меморандум, тут все реально й передує бі3нес - угоді. В цілому це ******** досвід кооперації, 3лиття, але мене цікавить ціна й щоб гроші лишилися в Україні. 3вісно - це приватна компанія, тому їx гроші я лічити не буду - вони й так допомагають фронту
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10.06.2026 20:31 Ответить
300 українських таурусов в день?
якесь дежавю.....
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10.06.2026 19:55 Ответить
Будут вместе не давать ракеты?
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10.06.2026 20:03 Ответить
Хороша новина.
Українська бронетехніка - одна з небагатьох компаній яка всупереч саботажу і зради зЕлених все ще поставляє на фронт техніку, озброєння і ********** українського віробництва по цінам нижче за зМіндічені розові хламінго.

Якщо ще німці-конструктори підключаться з своїми розробками (бо продати чи передати Тауруси Німецька влада не хоче) - це буде щось гарне!
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10.06.2026 20:24 Ответить
Будуть отримувати наші технології і обіцяти, обіцяти тауруси...
Ска геополітика це така срань. Куди не плюнь скрізь національні інтереси, скрізь крім нас, в нас накрасти і втекти
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10.06.2026 20:24 Ответить
я боюся цього варіанту
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10.06.2026 20:34 Ответить
"Українська бронетехніка" виробляє рельну зброю для фронту. Папером Меморандум про стратегічне партнерство не залишиться.
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10.06.2026 20:56 Ответить
Первый раз приговорку---,,поздно Сара пить Боржоми, когда почки отвалились,, услыхал в Одессе, как приехал учится в 1974г! Ну вот спустя 52 года вспомнил. А так мужуки на фото упитанные, модные даже.
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10.06.2026 21:31 Ответить
 
 