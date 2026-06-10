"Українська бронетехніка" та виробник ракет Taurus домовилися про стратегічне партнерство

Компанія "Українська бронетехніка" та компанія MBDA, європейський лідер у сфері складних систем озброєння, підписали Меморандум про стратегічне партнерство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Підписання документу відбулося 10 червня на полях виставки ILA Berlin, яка проходить у Берліні.

Меморандум підписали генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас та віцепрезидент зі стратегії та майбутнього розвитку MBDA, керуючий директор MBDA в Німеччині Томас Готтшильд.

Як повідомили в MBDA, початковими напрямками співпраці визначено розвиток оборонних спроможностей у сфері Deep Strike та протидії БпЛА.

"Обмін технологічним досвідом, розробка спільних виробничих програм та впровадження інноваційних рішень забезпечать оперативну перевагу в конфліктах високої інтенсивності та стануть основою для тісної співпраці з метою створення спільного підприємства. Водночас ці напрямки є лише частиною ширшої програми стратегічного партнерства, про яку буде оголошено детальніше в належний час", - йдеться в прес-релізі компанії.

Як зазначили в MBDA, "компанія прагне підтримувати оборонну промисловість України, забезпечуючи автономність українських виробничих потужностей, і зробить істотний внесок завдяки своєму багатому досвіду та експертизі у сфері розробки, виробництва та супроводу ракетних систем".

"Це партнерство є історичним кроком як для посилення обороноздатності України, так і для розбудови нової архітектури європейської безпеки. Ми об’єднуємо глибоку технологічну експертизу MBDA із реальним досвідом інтеграції озброєння в умовах війни та виробничою гнучкістю "Української бронетехніки". Спільна робота над системами Deep Strike та засобами протидії БпЛА має на меті, насамперед, посилити захист нашої держави в умовах війни високої інтенсивності. Головне наше завдання - забезпечити технологічну автономність України та дати нашим захисникам зброю, яка забезпечить оперативну перевагу на полі бою", - прокоментував підписання Меморандуму генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Компанія MBDA – провідний розробник та виробник ракетних систем і високоточного озброєння. Продуктовий портфель MBDA включає понад 45 ракетних систем, які перебувають на озброєнні понад 90 країн світу. Компанія бере участь у виробництві низки ключових західних систем озброєнь, зокрема ракет Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP та Enforcer.