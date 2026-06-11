ЦИК зарегистрировала Левуса народным депутатом от "Европейской солидарности"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Левуса в качестве народного депутата Украины от партии "Европейская солидарность".

Об этом ЦИК сообщила в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Андрей Левус зарегистрирован народным депутатом

"Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Андрея Левуса и зарегистрировала его народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Левус был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Европейская солидарность" (№ 29 в избирательном списке).

Депутатские полномочия он получит с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

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Что предшествовало?

Как известно, 26 мая 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Европейская солидарность".

Однако он в установленный законодательством срок подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. Вследствие этого ЦИК признала Дениса Пятигорца лицом, не вступившим в депутатские полномочия.

В то же время Комиссия признала Андрея Левуса, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Европейская солидарность" под № 29, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

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