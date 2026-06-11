ЦВК зареєструвала Левуса народним депутатом від "Європейської солідарності"

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом України від "Європейської солідарності".

Про це ЦВК повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Андрія Левуса зареєстровано народним депутатом

"Комісія розглянула заяву і необхідні документи Андрія Левуса та зареєструвала його народним депутатом України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Левус був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність" (№ 29 у виборчому списку).

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

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Що передувало?

Як відомо, 26 травня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Європейська солідарність".

Однак він у визначений законодавством строк подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак ЦВК визнала Дениса П’ятигорця таким, який не набув депутатських повноважень.

Водночас Комісія визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Європейська солідарність" під № 29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

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