Кабмин создал рабочую группу для борьбы с теневой экономикой

Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам детенизации экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение правительство приняло постановлением №733 от 5 июня 2026 года.

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Рабочую группу возглавили Свириденко и Марченко

Основной задачей нового консультативно-совещательного органа станет координация работы государственных органов в сфере детенизации экономических процессов.

Сопредседателями Межведомственной рабочей группы назначены премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр финансов Сергей Марченко. Секретарем стал директор департамента налоговой политики Минфина.

В состав группы вошли представители Министерства экономики, Министерства внутренних дел, Министерства социальной политики, Министерства цифровой трансформации, Министерства юстиции, Государственной налоговой службы, Гостаможслужбы, Госфинмониторинга, Бюро экономической безопасности, Нацполиции, Госпогранслужбы и Гоструда.

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Будут анализировать масштабы теневой экономики

Рабочая группа будет анализировать уровень теневой экономики в различных отраслях, определять причины, сдерживающие процессы детенизации, и участвовать в подготовке нормативно-правовых актов.

Также орган будет готовить рекомендации и предложения для правительства по результатам своей работы.

По согласованию к деятельности группы могут присоединиться председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, представители Офиса Президента, СБУ и Национального банка Украины.

Организационное и информационное обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы будет осуществлять Министерство финансов.

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