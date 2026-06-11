Кабмин создал рабочую группу для борьбы с теневой экономикой
Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам детенизации экономики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение правительство приняло постановлением №733 от 5 июня 2026 года.
Рабочую группу возглавили Свириденко и Марченко
Основной задачей нового консультативно-совещательного органа станет координация работы государственных органов в сфере детенизации экономических процессов.
Сопредседателями Межведомственной рабочей группы назначены премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр финансов Сергей Марченко. Секретарем стал директор департамента налоговой политики Минфина.
В состав группы вошли представители Министерства экономики, Министерства внутренних дел, Министерства социальной политики, Министерства цифровой трансформации, Министерства юстиции, Государственной налоговой службы, Гостаможслужбы, Госфинмониторинга, Бюро экономической безопасности, Нацполиции, Госпогранслужбы и Гоструда.
Будут анализировать масштабы теневой экономики
Рабочая группа будет анализировать уровень теневой экономики в различных отраслях, определять причины, сдерживающие процессы детенизации, и участвовать в подготовке нормативно-правовых актов.
Также орган будет готовить рекомендации и предложения для правительства по результатам своей работы.
По согласованию к деятельности группы могут присоединиться председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, представители Офиса Президента, СБУ и Национального банка Украины.
Организационное и информационное обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы будет осуществлять Министерство финансов.
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До складу групи увійшли представники Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Держмитслужби, Держфінмоніторингу, Бюро економічної безпеки, Нацполіції, Держприкордонслужби та Держпраці. До складу ввійшли всі, хто 3 2019 року є локомотивлом української корупційної махіни