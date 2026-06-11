Кабмін створив робочу групу для боротьби з тіньовою економікою

Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення уряд ухвалив постановою №733 від 5 червня 2026 року.

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Робочу групу очолили Свириденко та Марченко

Основним завданням нового консультативно-дорадчого органу стане координація роботи державних органів у сфері детінізації економічних процесів.

Співголовами Міжвідомчої робочої групи призначено прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко та міністра фінансів Сергія Марченка. Секретарем став директор департаменту податкової політики Мінфіну.

До складу групи увійшли представники Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Держмитслужби, Держфінмоніторингу, Бюро економічної безпеки, Нацполіції, Держприкордонслужби та Держпраці.

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Аналізуватимуть масштаби тіньової економіки

Робоча група аналізуватиме рівень тіньової економіки в різних галузях, визначатиме причини, які стримують процеси детінізації, та братиме участь у підготовці нормативно-правових актів.

Також орган готуватиме рекомендації та пропозиції для уряду за результатами своєї роботи.

За згодою до діяльності групи можуть долучатися голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, представники Офісу Президента, СБУ та Національного банку України.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснюватиме Міністерство фінансів.

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