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Новости Убийство Кирилла Тлявова
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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: мобилизация обвиняемого может поставить дело на паузу

Мобилизация обвиняемого может поставить на паузу дело Кирилла Тлявова

Апелляционное рассмотрение громкого дела о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова может быть приостановлено из-за мобилизации одного из обвиняемых - бывшего полицейского Ивана Приходько. Его защита просит суд приостановить производство по делу до окончания военного положения или демобилизации военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному заявил адвокат обвиняемого Виктор Чевгуз.

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По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова приговор был вынесен еще в 2023 году. Сейчас рассмотрение дела продолжается в апелляционной инстанции.

По словам адвоката Чевгуза, Приходько был мобилизован 19 марта 2026 года. Сейчас он проходит службу в Донецкой области.

До мобилизации бывший правоохранитель находился под домашним арестом в качестве меры пресечения в рамках судебного разбирательства. Несмотря на то, что он является отцом троих детей, отсрочку от мобилизации не оформлял.

"Его поймали на улице, затем направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала об этом только через несколько дней", – заявил адвокат.

На заседании Киевского апелляционного суда 5 июня защита предоставила справку от командира воинской части о зачислении Приходько в ряды ВСУ и попросила приостановить рассмотрение дела. 

По словам адвоката, обвиняемый подал рапорт об увольнении, однако его рассмотрение может занять около полугода. Если в увольнении откажут – адвокат будет добиваться освобождения через суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: экс-полицейский Приходько получил 4 года, еще троих подозреваемых суд оправдал

"Но позиция Верховного Суда гласит, что призыв в таком случае не отменяется. Пусть защищает нас с вами", - добавил он.

Семья Кирилла считает это попыткой избежать наказания

Представительница потерпевшей стороны Эльвира Лазаренко убеждена, что мобилизация может быть использована для затягивания процесса.

"Мы понимаем, почему он (Иван Приходько - ред.) это делает. Никто не знает, сколько продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания, ведь есть риск того, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи - хулиганства. Потому что по части убийства по неосторожности сроки давности истекли 2 года назад", - подчеркнула адвокат.

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Семья мальчика планирует обратиться в Министерство обороны и командование воинской части с просьбой проверить законность мобилизации и отменить соответствующий приказ.

Какое решение может принять суд

Сейчас прокуратура должна установить, действительно ли Приходько проходит военную службу и может ли он участвовать в заседаниях дистанционно.

После этого Киевский апелляционный суд рассмотрит несколько возможных вариантов:

  • продолжить рассмотрение дела в обычном порядке;
  • приостановить производство только в отношении Ивана Приходько;
  • приостановить рассмотрение всего дела до окончания военного положения или демобилизации обвиняемого.

Дело Кирилла Тлявова

5-летний Кирилл Тлявов скончался в июне 2019 года после того, как получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе Киевской области. По версии следствия, выстрел произвели полицейские, которые отдыхали и стреляли по банкам недалеко от жилых домов.

Это дело стало одним из самых резонансных в Украине и вызвало широкий общественный резонанс.

Автор: 

суд (24738) Апелляционный суд (423) мобилизация (3095) Кирилл Тлявов (40) Приходько Иван (4)
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Топ комментарии
+15
прикрили мусора мобілізацєію .. зауважу бухий мусор вбив дитину в 2019р. - і його досі не посадили.
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12.06.2026 07:22 Ответить
+12
Тому що в частину вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому

дитини нема в живих - а мусор не сидить

та і сам факт що бухі мусора розважались стріляючи з табельнох зброї - це нормально ?!

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12.06.2026 07:37 Ответить
+8
Ми шо з педірашки почали приклад брати- брати в армію різну погань, яка уникає відповідальності за свої злочини?!
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12.06.2026 07:23 Ответить
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прикрили мусора мобілізацєію .. зауважу бухий мусор вбив дитину в 2019р. - і його досі не посадили.
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12.06.2026 07:22 Ответить
Ми шо з педірашки почали приклад брати- брати в армію різну погань, яка уникає відповідальності за свої злочини?!
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12.06.2026 07:23 Ответить
Більшість зеленокожа вже давно переплюнула рашістів у беззаконії та розкраданні, а ви тіки дивуватись почали.
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12.06.2026 07:45 Ответить
для одних бусифікація як покарання, для других бусифікація як спасіння.
звісно, за законом на наказами мо україни, з війни можна списатися або 200 або тяжко 300.
тож, місце цього мєнтовського уйобка у вічному штурмі в скелі або в шквалі!!!!
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12.06.2026 07:25 Ответить
Тому що в частину вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому

дитини нема в живих - а мусор не сидить

та і сам факт що бухі мусора розважались стріляючи з табельнох зброї - це нормально ?!

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12.06.2026 07:37 Ответить
Коли ж цей беспредел зеленокожий закінчиться - ну той шо шо він військовий - він підозрюється у вбивстві, тяжкому злочині - кайданки і у сізо - на відповідь.
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12.06.2026 07:43 Ответить
Дякую, зеленському, за судово-прокурорську реформу, портново- татарівську...
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12.06.2026 07:47 Ответить
Це тільки в Україні гнилі суди і гнилі судді можуть розтягувати справи на дисятиліття, хоча злочин і злочинці відомі.
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12.06.2026 07:56 Ответить
Як ми бачимо - поліція робить все щоб не посадили вбивцю який знаходися в їх лавах.
Це для того щоб інші члени цієї банди в законі, дивлячись на такий захист, робили з людьми те що вони зараз роблять, і не боялись. Кругова порука. Ось звідки корупція, бандитизм та крадіжки в лавах "правоохоронців"
Ось звідки і вбивство Сергія Русінова. Народ повинен усвідомити, на їхню думку, що поліція має право на все.
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12.06.2026 08:09 Ответить
От "лишь бы не буряты" уверенно переходим к "почти как у бурятов".
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12.06.2026 08:23 Ответить
Хай це лягавське рило зловить там кулю
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12.06.2026 08:27 Ответить
Навряд чи це лайно на нулі...😡😡😡
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12.06.2026 08:46 Ответить
Велкам ту раша...😡😡😡
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12.06.2026 08:45 Ответить
 
 