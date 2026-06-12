Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: мобилизация обвиняемого может поставить дело на паузу
Апелляционное рассмотрение громкого дела о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова может быть приостановлено из-за мобилизации одного из обвиняемых - бывшего полицейского Ивана Приходько. Его защита просит суд приостановить производство по делу до окончания военного положения или демобилизации военнослужащего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному заявил адвокат обвиняемого Виктор Чевгуз.
По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова приговор был вынесен еще в 2023 году. Сейчас рассмотрение дела продолжается в апелляционной инстанции.
По словам адвоката Чевгуза, Приходько был мобилизован 19 марта 2026 года. Сейчас он проходит службу в Донецкой области.
До мобилизации бывший правоохранитель находился под домашним арестом в качестве меры пресечения в рамках судебного разбирательства. Несмотря на то, что он является отцом троих детей, отсрочку от мобилизации не оформлял.
"Его поймали на улице, затем направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала об этом только через несколько дней", – заявил адвокат.
На заседании Киевского апелляционного суда 5 июня защита предоставила справку от командира воинской части о зачислении Приходько в ряды ВСУ и попросила приостановить рассмотрение дела.
По словам адвоката, обвиняемый подал рапорт об увольнении, однако его рассмотрение может занять около полугода. Если в увольнении откажут – адвокат будет добиваться освобождения через суд.
"Но позиция Верховного Суда гласит, что призыв в таком случае не отменяется. Пусть защищает нас с вами", - добавил он.
Семья Кирилла считает это попыткой избежать наказания
Представительница потерпевшей стороны Эльвира Лазаренко убеждена, что мобилизация может быть использована для затягивания процесса.
"Мы понимаем, почему он (Иван Приходько - ред.) это делает. Никто не знает, сколько продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания, ведь есть риск того, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи - хулиганства. Потому что по части убийства по неосторожности сроки давности истекли 2 года назад", - подчеркнула адвокат.
Семья мальчика планирует обратиться в Министерство обороны и командование воинской части с просьбой проверить законность мобилизации и отменить соответствующий приказ.
Какое решение может принять суд
Сейчас прокуратура должна установить, действительно ли Приходько проходит военную службу и может ли он участвовать в заседаниях дистанционно.
После этого Киевский апелляционный суд рассмотрит несколько возможных вариантов:
- продолжить рассмотрение дела в обычном порядке;
- приостановить производство только в отношении Ивана Приходько;
- приостановить рассмотрение всего дела до окончания военного положения или демобилизации обвиняемого.
Дело Кирилла Тлявова
5-летний Кирилл Тлявов скончался в июне 2019 года после того, как получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе Киевской области. По версии следствия, выстрел произвели полицейские, которые отдыхали и стреляли по банкам недалеко от жилых домов.
Это дело стало одним из самых резонансных в Украине и вызвало широкий общественный резонанс.
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звісно, за законом на наказами мо україни, з війни можна списатися або 200 або тяжко 300.
тож, місце цього мєнтовського уйобка у вічному штурмі в скелі або в шквалі!!!!
дитини нема в живих - а мусор не сидить
та і сам факт що бухі мусора розважались стріляючи з табельнох зброї - це нормально ?!
Це для того щоб інші члени цієї банди в законі, дивлячись на такий захист, робили з людьми те що вони зараз роблять, і не боялись. Кругова порука. Ось звідки корупція, бандитизм та крадіжки в лавах "правоохоронців"
Ось звідки і вбивство Сергія Русінова. Народ повинен усвідомити, на їхню думку, що поліція має право на все.