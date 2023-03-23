Кирило Тлявов загинув через пряме влучання, а не рикошет, - результати повторної експертизи

До суду у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова надійшли результати повторної експертизи, яких чекали понад рік.

Це Суспільному підтвердив адвокат обвинуваченого Івана Приходька Віктор Чевгуз, інформує Цензор.НЕТ.

"Основний висновок, що Кирило Тлявов був вбитий не від рикошету, а прямим влучанням. До того ж цей висновок прямо суперечить висновку попередньої експертизи. Якщо в матеріалах справи є висновки експертиз, які суперечать одна одній - призначається третя експертиза. Я написав заперечення, бо висновок неякісний, не об‘єктивний і не може бути покладений в основу обвинувачення", - сказав він.

Також фахівці визначили положення дитини в момент пострілу та нібито зріст стрілка. Для цього вдалися до слідчого експерименту та використали лазерні прилади вимірювання. Однак і це, за словами Віктора Чевгуза, не відповідає дійсності: "У висновку написано, що в Кирилка могли влучити тільки, якщо він сидів. А рідний брат Кирилка каже, що Кирилко сидів, куля потрапила в голову і він лобом вдарився об асфальт. Тобто висновки експертизи суперечать словам його рідного брата. Також експерти вказали зріст стрілка - 175 см зріст, а в Івана Приходька 171 - це різна висота. А як він тримав гвинтівку? Може він стріляв з-під руки, а може закинув на плече", - зазначив адвокат.

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За словами Чевгуза, з чотирьох обвинувачених зріст близько 175 сантиметрів має інший фігурант, також колишній поліцейський, Володимир Петровець.

"Та тільки Приходьку інкримінують неумисне вбивство, відтак експерти під час слідчого експерименту орієнтувалися на його особу", - сказав Чевгуз.

Адвокат Приходька зазначив, що буде оскаржувати висновок і клопотатиме про призначення третьої експертизи. Прокурор та адвокатка родини Тлявових коментувати результати експертизи до повного ознайомлення відмовились.

Суспільне вказує, що попередню експертизу влітку 2020 року провели фахівці іншої установи - КНІДСЕ. Вона встановила, що куля зрикошетила від каменю і потрапила дитині в голову. А Кирило Тлявов в момент пострілу перебував навприсядки. Тоді результати експертизи також заперечив адвокат Чевгуз. На його думку, експертиза не встановила хто саме з обвинувачених стріляв, до того ж рух кулі експерти визначили "застарілим методом" - траєкторію вираховували мотузками. Своєю чергою Суспільному експерт пояснив, що "це зробили, адже на сонці губився слід лазера".

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Після допиту експертів на повторну експертизу погодилися прокурори та в грудні 2021 року, суд призначив повторне дослідження.

Крім того, сьогодні Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд, де слухається справа, змінив місце проживання одному із обвинувачених, колишньому поліцейському, Івану Приходьку. Цілодобовий домашній арешт чоловік відбуватиме не у власній квартирі, а в приватному будинку. Причини - заборгованість з комунальних послуг та замала житлова площа. Прокурори були проти.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

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Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні. Після смерті дитини справу перекваліфікували на умисне вбивство. Поліцейських арештували на 2 місяці без права внесення застави.

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких - неповнолітній. 5 листопада тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

За його словами, інспектору поліції Іванові Приходьку оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

23 грудня 2020 року обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду. Справу розслідують за статтями "хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї" і "вбивство через необережність".

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22 грудня 2022 року Приходька звільнили з-під варти через рішення Європейського суду з прав людини та призначили компенсацію у понад 9000 тисяч євро.