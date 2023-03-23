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Новини
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Кирило Тлявов загинув через пряме влучання, а не рикошет, - результати повторної експертизи

кирило,тлявов

До суду у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова надійшли результати повторної експертизи, яких чекали понад рік.

Це Суспільному підтвердив адвокат обвинуваченого Івана Приходька Віктор Чевгуз, інформує Цензор.НЕТ.

"Основний висновок, що Кирило Тлявов був вбитий не від рикошету, а прямим влучанням. До того ж цей висновок прямо суперечить висновку попередньої експертизи. Якщо в матеріалах справи є висновки експертиз, які суперечать одна одній - призначається третя експертиза. Я написав заперечення, бо висновок неякісний, не об‘єктивний і не може бути покладений в основу обвинувачення", - сказав він.

Також фахівці визначили положення дитини в момент пострілу та нібито зріст стрілка. Для цього вдалися до слідчого експерименту та використали лазерні прилади вимірювання. Однак і це, за словами Віктора Чевгуза, не відповідає дійсності: "У висновку написано, що в Кирилка могли влучити тільки, якщо він сидів. А рідний брат Кирилка каже, що Кирилко сидів, куля потрапила в голову і він лобом вдарився об асфальт. Тобто висновки експертизи суперечать словам його рідного брата. Також експерти вказали зріст стрілка - 175 см зріст, а в Івана Приходька 171 - це різна висота. А як він тримав гвинтівку? Може він стріляв з-під руки, а може закинув на плече", - зазначив адвокат.

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За словами Чевгуза, з чотирьох обвинувачених зріст близько 175 сантиметрів має інший фігурант, також колишній поліцейський, Володимир Петровець.

"Та тільки Приходьку інкримінують неумисне вбивство, відтак експерти під час слідчого експерименту орієнтувалися на його особу", - сказав Чевгуз.

Адвокат Приходька зазначив, що буде оскаржувати висновок і клопотатиме про призначення третьої експертизи. Прокурор та адвокатка родини Тлявових коментувати результати експертизи до повного ознайомлення відмовились.

Суспільне вказує, що попередню експертизу влітку 2020 року провели фахівці іншої установи - КНІДСЕ. Вона встановила, що куля зрикошетила від каменю і потрапила дитині в голову. А Кирило Тлявов в момент пострілу перебував навприсядки. Тоді результати експертизи також заперечив адвокат Чевгуз. На його думку, експертиза не встановила хто саме з обвинувачених стріляв, до того ж рух кулі експерти визначили "застарілим методом" - траєкторію вираховували мотузками. Своєю чергою Суспільному експерт пояснив, що "це зробили, адже на сонці губився слід лазера".

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Після допиту експертів на повторну експертизу погодилися прокурори та в грудні 2021 року, суд призначив повторне дослідження.

Крім того, сьогодні Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд, де слухається справа, змінив місце проживання одному із обвинувачених, колишньому поліцейському, Івану Приходьку. Цілодобовий домашній арешт чоловік відбуватиме не у власній квартирі, а в приватному будинку. Причини - заборгованість з комунальних послуг та замала житлова площа. Прокурори були проти.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

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Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні. Після смерті дитини справу перекваліфікували на умисне вбивство. Поліцейських арештували на 2 місяці без права внесення застави. 

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких - неповнолітній. 5 листопада тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

За його словами, інспектору поліції Іванові Приходьку оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

23 грудня 2020 року обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова направили до суду. Справу розслідують за статтями "хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї" і "вбивство через необережність".

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22 грудня 2022 року Приходька звільнили з-під варти через рішення Європейського суду з прав людини та призначили компенсацію у понад 9000 тисяч євро.

Автор: 

суд (11673) вбивство (3086) Кирило Тлявов (43)


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Топ коментарі
+42
Бухі ублюдочні мусорили розважались вбили дитинку та намагаються уникнути покарання мерзотні ублюдки...
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23.03.2023 22:57
+18
Який адвокат може захищати цих покидькив? Як їм спиться?
Адвокати диявола-не менше
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23.03.2023 22:59
+16
Стрельба по банкам в городе, недалеко от детской площадки......тут, помимо уголовного дела, эти шнайперы мамкины лишились бы не только ВСЕГО своего оружия, но и навсегда потеряли бы Право на владение. Курва, мои внуки(младшему - 3,5) уже знают 4 правила безопасности.
1. Любой ствол считается ВСЕГДА заряженным.Взял в руки ствол( неважно, если это игрушечный револьвер), разрядил, проверил патронник, потом уже разглядывай его.
2. Никогда не направляй ствол на шо-то, шо ты не хочешь убить, покалечить или разрушить.
3.Знай свою мишень и ТО, ШО ЗА НЕЙ.( на предмет рикошета либо пробития насквозь с дальнейшим полетом, т.е. за мишенью всегда должен быть надежный bullet stop.
4. НИКОГДА не трогай спусковой крючек. Просто не трогай. Никогда. Войдет в привычку, будешь безопаснее.
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23.03.2023 23:30
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Это ужас ,уму не постижимо.
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23.03.2023 22:53 Відповісти
Бухі ублюдочні мусорили розважались вбили дитинку та намагаються уникнути покарання мерзотні ублюдки...
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23.03.2023 22:57 Відповісти
Еще и получил компенсацию в 9 тыс евро и теперь на свободе...
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23.03.2023 23:38 Відповісти
Який адвокат може захищати цих покидькив? Як їм спиться?
Адвокати диявола-не менше
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23.03.2023 22:59 Відповісти
зелений, товстий ....
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24.03.2023 08:04 Відповісти
Хлопчика нема, а здорові бугаї, які п'яні влаштавали сафарі на банки, зараз ховаються за шпаринками Закону, щоб відпетляти від відповідальності. Нема у п*дарів ні совесті ні честі. Який ти **** чоловік після цього?!! Чи вони на знають після чийого пострілу хлопчик впав?!!
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23.03.2023 23:01 Відповісти
Мусора...
Нехай називаються хоч "поліція", хоч "термінатори", а нутро лишається мусорським...
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23.03.2023 23:10 Відповісти
"У висновку написано, що в Кирилка могли влучити тільки, якщо він сидів. А рідний брат Кирилка каже, що Кирилко сидів, куля потрапила в голову і він лобом вдарився об асфальт. Тобто висновки експертизи суперечать словам його рідного брата."

І де тут суперечать?
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23.03.2023 23:12 Відповісти
дев'ять тисяч євро вистачить на стартап, вийшов такий собі європейський грант, і економічного обгрунтування писати не треба.
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23.03.2023 23:17 Відповісти
Стрельба по банкам в городе, недалеко от детской площадки......тут, помимо уголовного дела, эти шнайперы мамкины лишились бы не только ВСЕГО своего оружия, но и навсегда потеряли бы Право на владение. Курва, мои внуки(младшему - 3,5) уже знают 4 правила безопасности.
1. Любой ствол считается ВСЕГДА заряженным.Взял в руки ствол( неважно, если это игрушечный револьвер), разрядил, проверил патронник, потом уже разглядывай его.
2. Никогда не направляй ствол на шо-то, шо ты не хочешь убить, покалечить или разрушить.
3.Знай свою мишень и ТО, ШО ЗА НЕЙ.( на предмет рикошета либо пробития насквозь с дальнейшим полетом, т.е. за мишенью всегда должен быть надежный bullet stop.
4. НИКОГДА не трогай спусковой крючек. Просто не трогай. Никогда. Войдет в привычку, будешь безопаснее.
показати весь коментар
23.03.2023 23:30 Відповісти
Подтверждаю!
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23.03.2023 23:38 Відповісти
А коли вже експертів саджати почнуть?
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23.03.2023 23:39 Відповісти
В цьому випадку презумпція..таке. всю шоблу за грати. Там всі співучасники. Похрін рикошет, чи пряме влучання. Це ж мізків не мати стрелянину влаштувати. Похрін, банки-небанки..дитинку вбили, а їм *********, що призвела до смерті. Безкарність.
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23.03.2023 23:48 Відповісти
з початку треба було з тих хто "не знав" хто з них стріляв, максимально закривати по статті за приховування злочину.
далі наполягати на умисному вбивстві, з усіма обтягуючими
бо нп це не тір + п,яні
і тоді точно хтось не захотів би сидіти за когось
а тут відмаз
і експерти і слідчі і суддя мають рило в пуху
бо перші записи з помилками грають велику роль, чим слідаки й користуються
за помилку, виговор, і бабло на карман, а треба за це саджати
ворон ворону око не виклює
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23.03.2023 23:52 Відповісти
Ну не хотіли вони нікого вбити,просто так вийшло
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24.03.2023 07:01 Відповісти
ст. 63 Конституції України почитай.
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24.03.2023 07:06 Відповісти
Тобто, якщо дитина буда вбита в результаті рикошету, то винен не ублюдок в погонах, а якийсь шмат заліза, від якого відбилась хороша куля правильного копа. Ох, виродки, вішати вас треба, разом з адвокатом
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23.03.2023 23:53 Відповісти
ні, квалфікація змінюється, і відповідно міра покарання.
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24.03.2023 07:08 Відповісти
Приходька звільнили з-під варти через рішення Європейського суду з прав людини та призначили компенсацію у понад 9000 тисяч євро….
Это что ? Это как ???
Я в шоке от такого евросуда .
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23.03.2023 23:55 Відповісти
Мусора изначально склепали дело так, что бьі невозможно бьіло доказать вину. А дальше европейский суд сделал ровно то, что и должен бьіл сделать. В шок впадать нужно от Украиньі.
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24.03.2023 07:05 Відповісти
Ось так ублюдки мусорські в п'яному угарі і безнаказаності, розважаючись, відібрали у дитини життя. Хай же вашим нащадкам воздасться по заслугам!
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24.03.2023 00:20 Відповісти
если бы у мУсора голову картечью отстрелили - экспертиза была бы готова за 1 час
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24.03.2023 08:50 Відповісти
 
 