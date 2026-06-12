Убивство 5-річного Кирила Тлявова: мобілізація обвинуваченого може поставити на паузу справу

Апеляційний розгляд резонансної справи про загибель 5-річного Кирила Тлявова може бути призупинений через мобілізацію одного з обвинувачених – колишнього поліцейського Івана Приходька. Його захист просить суд зупинити провадження до завершення воєнного стану або демобілізації військовослужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному заявив адвокат обвинуваченого Віктор Чевгуз.

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У справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова вирок було винесено ще у 2023 році. Нині розгляд справи триває в апеляційній інстанції.

За словами адвоката Чевгуза, Приходька мобілізували 19 березня 2026 року. Наразі він проходить службу на Донеччині.

До мобілізації колишній правоохоронець перебував під домашнім арештом як запобіжним заходом у межах судового провадження. Попри те, що він є батьком трьох дітей, відстрочку від мобілізації не оформлював.

"Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів", – заявив адвокат.

На засіданні Київського апеляційного суду 5 червня захист надав довідку від командира військової частини про зарахування Приходька до лав ЗСУ та попросив зупинити розгляд справи.

За словами адвоката, обвинувачений скерував рапорт на звільнення, втім його можуть розглядати близько пів року. Якщо відмовлять у звільненні - адвокат домагатиметься звільнення через суд.

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"Але позиція Верховного Суду говорить, що призов в такому випадку не скасовується. Нехай захищає нас із вами," — додав він.

Родина Кирила вважає це спробою уникнути покарання

Представниця потерпілої сторони Ельвіра Лазаренко переконана, що мобілізація може бути використана для затягування процесу.

"Ми розуміємо, чому він (Іван Приходько — ред.) це робить. Ніхто не знає скільки триватиме війна. Я думаю, що таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті — хуліганства. Тому що в частину вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому," — наголосила адвокатка.

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Родина хлопчика планує звернутися до Міністерства оборони та командування військової частини з проханням перевірити законність мобілізації та скасувати відповідний наказ.

Яке рішення може ухвалити суд

Наразі прокуратура має встановити, чи дійсно Приходько проходить військову службу та чи може він брати участь у засіданнях дистанційно.

Після цього Київський апеляційний суд розглядатиме кілька можливих варіантів:

продовжити слухання справи у звичайному порядку;

зупинити провадження лише щодо Івана Приходька;

призупинити розгляд усієї справи до завершення воєнного стану або демобілізації обвинуваченого.

Справа Кирила Тлявова

5-річний Кирило Тлявов помер у червні 2019 року після того, як дістав вогнепальне поранення голови у Переяславі на Київщині. За версією слідства, постріл здійснили поліцейські, які відпочивали та стріляли по банках неподалік житлових будинків.

Ця справа стала однією з найрезонансніших в Україні та викликала широкий суспільний резонанс.