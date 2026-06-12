Сутки в Запорожской области: 949 ударов, погибли 2 человека, 3 ранены

Российские войска нанесли 949 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области. В Запорожье, Запорожском и Пологовском районах погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 18 авиаударов по Малокатериновке, Заречному, Новоалександровке, Даниловке, Криновке, Одаровке, Таврии, Листовке, Орехову, Гуляйпольскому, Новоселовке, Ровном, Верхней Терсе, Омельнику и Свободе.

715 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Новояковлевку, Речное, Беленькое, Лысогорку, Каневское, Розумовку, Юрковку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Косовцево, Преображенку и Верхнюю Терсу.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Зализнычному.

215 артиллерийских ударов пришлось на Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижку, Доброполье, Косовцево и Рыбное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожской области: под ударами РФ 46 населенных пунктов, 10 раненых. ФОТО