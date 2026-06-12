Day in Zaporizhzhia: 949 strikes, 2 people killed, 3 injured
Russian forces carried out 949 strikes on 44 settlements in the Zaporizhzhia region. In Zaporizhzhia, the Zaporizhzhia and Polohiv districts, two people were killed and three others were wounded.
According to Censor.NET, this was reported by Ivan Fedorov, head of the Regional State Administration.
Airstrikes and UAV attacks
Russian forces carried out 18 airstrikes on Malokaterynivka, Zarichne, Novooleksandrivka, Danilivka, Krynivka, Odarivka, Tavriiske, Lystivka, Orikhiv, Huliaipilske, Novoselivka, Rivne, Verkhnia Tersia, Omelnyk, and Svoboda.
715 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Kushuhum, Novoyakovlivka, Richne, Bilenke, Lysohirka, Kanivske, Rozumivka, Yurkivka, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaypole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Hulyaypilsk, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Rybne, Kosivtseve, Preobrazhenka, and Verkhnia Tersa.
Shelling from multiple-launch rocket systems and artillery
One rocket attack on Zaliznychne was recorded.
215 artillery strikes hit Rychne, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Kosivtsove, and Rybne.
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