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News Shelling of the Zaporizhzhia region
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Day in Zaporizhzhia: 949 strikes, 2 people killed, 3 injured

949 strikes per day: Russia covers Zaporizhzhia and the region’s communities with fire

Russian forces carried out 949 strikes on 44 settlements in the Zaporizhzhia region. In Zaporizhzhia, the Zaporizhzhia and Polohiv districts, two people were killed and three others were wounded.

According to Censor.NET, this was reported by Ivan Fedorov, head of the Regional State Administration.

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Airstrikes and UAV attacks

Russian forces carried out 18 airstrikes on Malokaterynivka, Zarichne, Novooleksandrivka, Danilivka, Krynivka, Odarivka, Tavriiske, Lystivka, Orikhiv, Huliaipilske, Novoselivka, Rivne, Verkhnia Tersia, Omelnyk, and Svoboda.

715 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Kushuhum, Novoyakovlivka, Richne, Bilenke, Lysohirka, Kanivske, Rozumivka, Yurkivka, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaypole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Hulyaypilsk, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Rybne, Kosivtseve, Preobrazhenka, and Verkhnia Tersa.

Shelling from multiple-launch rocket systems and artillery

One rocket attack on Zaliznychne was recorded.

215 artillery strikes hit Rychne, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Kosivtsove, and Rybne.

Read more: Russian strike on Zaporizhzhia on June 8: number of casualties has risen to 32

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Hulyaypole (153) Zaporizhzhya (747) shoot out (17578) Zaporizhzhia region (2140) Zaporizkyy district (389) Polohivskyy district (315)
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