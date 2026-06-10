Сутки в Запорожской области: под ударами РФ 46 населенных пунктов, 10 раненых. ФОТО
Десять человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району за последние сутки, 9 июня 2026 года.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, за сутки оккупанты нанесли 817 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ нанесли 29 авиаударов по Малокатериновке, Заречному, Любицкому, Григоровке, Таврийскому, Даниловке, Юрковке, Ясной Поляне, Светлой Долине, Ивановскому, Приморскому, Гуляйпольскому, Воздвижке, Чаривному, Долинке, Одаровке, Копанях, Омельнике, Егоровке, Новоселовке и Свободе.
- 546 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Малокатериновку, Новоалександровку, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Прилуки, Белогорье, Варваровку, Цветковое, Преображенку, Новоселовку.
- Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Воздвижовке.
- 241 артиллерийский удар пришелся по Новояковлевке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Гуляйпольскому, Староукраинке, Доброполью, Рыбному, Прилукам и Белогорью.
Последствия
Как отмечается, поступило 73 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
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Окрім зачисток декількох населених пунктів, які ще тривають, є й нові просування.
Йдеться про створення нових сірих зон в глибині оборони ворога з подальшою зачисткою.
Ворог тут страждає логістично, бо найближчий великий "хаб" - це аж Велика Новосілка, майже 20 км від ЛБЗ.
Комар вони також юзають, але там поруч перетин річок Вовчої та Мокрих Ялів, тому можливості обмежені.
Окупанти банально не врахували, що зараз не 2024 рік з каскадним обрушенням батальйоних районів оборони, а до наступних потенційних великих "хабів" (Новопавлівка, Межова, Покровське) вони ще не дійшли та не закріпилися.
А від Великої Новосілки полями та річками багато особового складу та техніки не перекинеш - наші дрони не сплять."