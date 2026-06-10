Сутки в Запорожской области: под ударами РФ 46 населенных пунктов, 10 раненых. ФОТО

Десять человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району за последние сутки, 9 июня 2026 года.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным ОГА, за сутки оккупанты нанесли 817 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 29 авиаударов по Малокатериновке, Заречному, Любицкому, Григоровке, Таврийскому, Даниловке, Юрковке, Ясной Поляне, Светлой Долине, Ивановскому, Приморскому, Гуляйпольскому, Воздвижке, Чаривному, Долинке, Одаровке, Копанях, Омельнике, Егоровке, Новоселовке и Свободе.

546 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Малокатериновку, Новоалександровку, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Воздвижковку, Доброполье, Рыбное, Прилуки, Белогорье, Варваровку, Цветковое, Преображенку, Новоселовку.

Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Воздвижовке.

241 артиллерийский удар пришелся по Новояковлевке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Гуляйпольскому, Староукраинке, Доброполью, Рыбному, Прилукам и Белогорью.

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Последствия

Как отмечается, поступило 73 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

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