Day in Zaporizhzhia: 46 settlements under Russian attack, 10 wounded. PHOTO
Ten people were injured as a result of enemy attacks on Zaporizhzhia and the Zaporizhzhia district over the past 24 hours, on 9 June 2026.
This was reported on Telegram by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, according to Censor.NET.
According to the Regional Military Administration, over the past 24 hours, the occupiers carried out 817 strikes on 46 settlements in the Zaporizhzhia region.
- Russian forces carried out 29 air strikes on Malokaterynivka, Zarichne, Lyubytske, Hryhorivka, Tavriiske, Danylivka, Yurkivka, Yasna Polyana, Svitla Dolyna, Ivanivske, Primorske, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Charivne, Dolynka, Odarivka, Kopani, Omelnyk, Yegorivka, Novoselivka, and Svoboda.
- 546 UAVs of various types (mainly FPV) attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Kushuhum, Malokaterynivka, Novooleksandrivka, Lysohirka, Stepnohirsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaypilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvizhivka, Dobropillia, Rybne, Pryluky, Bilohiria, Varvarivka, Tsvitkove, Preobrazhenka, Novoselivka.
- One MLRS strike was recorded on Vozdvizhivka.
- 241 artillery strikes hit Novoyakovlivka, Stepnogorsk, Primorsky, Stepove, Pavlivka, Lukyanivskyi, Mali Shcherbaky, Hulyaypol, Zaliznychny, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Dobropillia, Rybne, Pryluky, and Bilohiria.
Consequences
As noted, 73 reports were received regarding damage to infrastructure, homes, and vehicles.
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