Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 46 населених пунктів, 10 поранених. ФОТО
Десятеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району упродовж минулої доби, 9 червня 2026 року.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, упродовж доби окупанти завдали 817 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 29 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Любицькому, Григорівці, Таврійському, Данилівці, Юрківці, Ясній Поляні, Світлій Долині, Іванівському, Приморському, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Долинці, Одарівці, Копанях, Омельнику, Єгорівці, Новоселівці та Свободі.
- 546 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Прилуки, Білогір’я, Варварівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку.
- Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Воздвижівці.
- 241 артудар прийшовся по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Прилуках та Білогір’ю.
Наслідки
Як зазначається, надійшло 73 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
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Окрім зачисток декількох населених пунктів, які ще тривають, є й нові просування.
Йдеться про створення нових сірих зон в глибині оборони ворога з подальшою зачисткою.
Ворог тут страждає логістично, бо найближчий великий "хаб" - це аж Велика Новосілка, майже 20 км від ЛБЗ.
Комар вони також юзають, але там поруч перетин річок Вовчої та Мокрих Ялів, тому можливості обмежені.
Окупанти банально не врахували, що зараз не 2024 рік з каскадним обрушенням батальйоних районів оборони, а до наступних потенційних великих "хабів" (Новопавлівка, Межова, Покровське) вони ще не дійшли та не закріпилися.
А від Великої Новосілки полями та річками багато особового складу та техніки не перекинеш - наші дрони не сплять."