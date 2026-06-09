Удар РФ по Запоріжжю 8 червня: кількість постраждалих зросла до 32

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки — наразі відомо про 32 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Дві жінки загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За оновленими даними, 12 людей перебувають у лікарні, серед них четверо дітей. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим, стан частини пацієнтів оцінюється як тяжкий або середньої тяжкості.

Наслідки атаки

Рятувальні служби продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків удару. Інформація щодо масштабу руйнувань та можливих додаткових постраждалих уточнюється.

Що передувало?

8 червня російські окупанти атакували безпілотником спальний район Запоріжжя.

Пошкоджено житлові будинки та автівки, зруйнували торгівельні кіоски.

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