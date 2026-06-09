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Новости Обстрелы Запорожья
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Удар РФ по Запорожью 8 июня: число пострадавших возросло до 32

В Запорожье возросло число пострадавших после российского удара

В Запорожье увеличилось число пострадавших в результате российского нападения - на данный момент известно о 32 раненых, среди которых пять детей. Две женщины погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По обновленным данным, 12 человек находятся в больнице, среди них четверо детей. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, состояние части пациентов оценивается как тяжелое или средней тяжести.

Последствия атаки

Спасательные службы продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий удара. Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных пострадавших уточняется.

Что предшествовало?

8 июня российские оккупанты атаковали беспилотником спальный район Запорожья. 

Повреждены жилые дома и автомобили, разрушены торговые киоски.

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Запорожье (2940) обстрел (33063) Запорожская область (4437) Запорожский район (597)
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