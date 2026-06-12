После вступления в действие постановления Кабмина киевляне получили платежки с пересчетами за отопление в январе, - КГГА

В мае вступило в силу постановление Кабмина №683, которым утвержден новый алгоритм начисления платы за тепло в период массовых повреждений инфраструктуры из-за российских обстрелов. В результате в июне киевляне получили платежки со строкой об отоплении в январе, но суммы у них уменьшены в среднем на 40%.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Об информации о перерасчете сообщил сегодня на брифинге директор СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, говорится в сообщении.



"КП "Киевтеплоэнерго" уменьшило размер оплаты услуги теплоснабжения, предоставленной в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 миллионе квартир. Автоматический перерасчет был выполнен в соответствии с алгоритмом, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 683, вступившим в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам. Общая скидка для потребителей составила более 720 млн грн или в среднем почти 40%", - говорится в сообщении.



Константин Лопатин напомнил, что в Киеве начисления за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не проводились. Ведь из-за разрушительных атак на объекты критической инфраструктуры столицы были зафиксированы многочисленные повреждения сетей и оборудования. Поэтому встал вопрос о правовом механизме для индивидуального автоматического перерасчета.

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"В мае Кабмин постановлением № 683 утвердил алгоритм автоматического перерасчета за отопление для теплоснабжающих предприятий с применением соответствующих коэффициентов. Начисления за январь мы выполнили сразу после принятия постановления, в межотопительный период, когда платежная нагрузка меньше", - пояснил он.



Перерасчет провели всем потребителям, у которых в домах временно отсутствовало отопление или оно не соответствовало нормативам, сообщает КГГА.



"Продолжительность периодов отсутствия теплоснабжения и снижения качества была индивидуальной для каждого дома. Она зависела от многих факторов: источника теплоснабжения, возможности оперативного переключения, аварийных отключений электроэнергии, степени энергоэффективности дома. Для сравнения: в условиях стабильной штатной работы теплоисточников общая сумма начислений в столице составила бы более 1,85 млрд грн. Фактическая сумма начислений за отопление в январе составила 1,13 млрд грн. Киевляне получили общую скидку в размере 720 млн грн, то есть стоимость услуги снизилась на 40%", – подчеркнул Константин Лопатин.

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