Після вступу в дію постанови Кабміну кияни отримали платіжки з перерахунками за опалення в січні, - КМДА

У травні набула чинності постанова Кабміну №683, якою затверджено новий алгоритм нарахування плати за тепло в період масових пошкоджень інфраструктури через російські обстріли. Тож у червні кияни отримали платіжки з рядком про опалення у січні, але суми в них зменшені в середньому на 40%.

Про це повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Інформацію про перерахунок повідомив сьогодні на брифінгу директор СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, йдеться у повідомленні.



"КП "Київтеплоенерго" зменшило розмір оплати послуги теплопостачання, наданої в січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 мільйон квартир. Автоматичний перерахунок виконали згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, що набула чинності у травні 2026 року. Він ураховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам. Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн грн або в середньому майже 40%", - йдеться у повідомленні.



Костянтин Лопатін нагадав, що в Києві нарахування за послугу централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року в лютому не проводились. Адже через руйнівні атаки на об’єкти критичної інфраструктури столиці були зафіксовані численні пошкодження мереж та обладнання. Тому постало питання правового механізму для індивідуального автоматичного перерахунку.

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"У травні Кабмін постановою №683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Нарахування за січень ми виконали одразу після прийняття постанови, в міжопалювальний період, коли платіжне навантаження менше", – пояснив він.



Перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або воно не відповідало нормативам, інформує КМДА.



"Тривалість періодів відсутності теплопостачання та зниження якості була індивідуальна для кожного будинку. Вона залежала від багатьох факторів: джерела теплопостачання, можливості оперативного переключення, аварійних відключень електроенергії, ступеня енергоефективності будинку. Для порівняння: за умов стабільної штатної роботи теплоджерел загальна сума нарахувань у столиці склала би понад 1,85 млрд грн. Фактична сума нарахувань за опалення в січні склала 1,13 млрд грн. Кияни отримали загальну знижку в розмірі 720 млн грн, тобто вартість послуги знизилась на 40%", – підкреслив Костянтин Лопатін.

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