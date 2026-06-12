Після вступу в дію постанови Кабміну кияни отримали платіжки з перерахунками за опалення в січні, - КМДА
У травні набула чинності постанова Кабміну №683, якою затверджено новий алгоритм нарахування плати за тепло в період масових пошкоджень інфраструктури через російські обстріли. Тож у червні кияни отримали платіжки з рядком про опалення у січні, але суми в них зменшені в середньому на 40%.
Про це повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Інформацію про перерахунок повідомив сьогодні на брифінгу директор СВП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, йдеться у повідомленні.
"КП "Київтеплоенерго" зменшило розмір оплати послуги теплопостачання, наданої в січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 мільйон квартир. Автоматичний перерахунок виконали згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, що набула чинності у травні 2026 року. Він ураховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам. Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн грн або в середньому майже 40%", - йдеться у повідомленні.
Костянтин Лопатін нагадав, що в Києві нарахування за послугу централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року в лютому не проводились. Адже через руйнівні атаки на об’єкти критичної інфраструктури столиці були зафіксовані численні пошкодження мереж та обладнання. Тому постало питання правового механізму для індивідуального автоматичного перерахунку.
"У травні Кабмін постановою №683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Нарахування за січень ми виконали одразу після прийняття постанови, в міжопалювальний період, коли платіжне навантаження менше", – пояснив він.
Перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або воно не відповідало нормативам, інформує КМДА.
"Тривалість періодів відсутності теплопостачання та зниження якості була індивідуальна для кожного будинку. Вона залежала від багатьох факторів: джерела теплопостачання, можливості оперативного переключення, аварійних відключень електроенергії, ступеня енергоефективності будинку. Для порівняння: за умов стабільної штатної роботи теплоджерел загальна сума нарахувань у столиці склала би понад 1,85 млрд грн. Фактична сума нарахувань за опалення в січні склала 1,13 млрд грн. Кияни отримали загальну знижку в розмірі 720 млн грн, тобто вартість послуги знизилась на 40%", – підкреслив Костянтин Лопатін.
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