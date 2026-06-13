Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: в Одессе раздавались взрывы (обновлено)

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны российских беспилотников.

О передвижении вражеских дронов в ночь на 13 июня сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских БПЛА

Несколько групп БПЛА в направлении Запорожья, - сообщалось в 22:38.

БПЛА на Николаев с востока, - сообщалось в 23:10.

БПЛА на Кривой Рог с юга, - сообщалось в 23:11.

БПЛА с севера Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении севера Киевской области, - сообщалось в 23:43.

БПЛА на Полтаву с востока, — сообщалось в 23:48.

Полтавская область: БПЛА в направлении города Лубны, - сообщалось в 00:10.

Обновление

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, Черноморск, - сообщалось в 00:26.

Несколько групп БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля курсом на запад, - сообщалось в 00:29.

Враг направил БпЛА на Одесчину

Около 10 ударных БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, Черноморское, - предупредили ВС в 00:50.

В 00:56 "Суспільне" сообщало о взрывах в Одессе на фоне атаки российских дронов.

БпЛА на Житомирщине

Группа БпЛА на севере Житомирщины курсом на Овруч, - сообщали ВС в 00:51.

Житомирщина: БпЛА в северных окрестностях Житомира и курсом на Коростень, - сообщалось в 01:43.

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