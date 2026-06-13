Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: в Одессе раздавались взрывы (обновлено)
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны российских беспилотников.
О передвижении вражеских дронов в ночь на 13 июня сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских БПЛА
Несколько групп БПЛА в направлении Запорожья, - сообщалось в 22:38.
БПЛА на Николаев с востока, - сообщалось в 23:10.
БПЛА на Кривой Рог с юга, - сообщалось в 23:11.
БПЛА с севера Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении севера Киевской области, - сообщалось в 23:43.
БПЛА на Полтаву с востока, — сообщалось в 23:48.
Полтавская область: БПЛА в направлении города Лубны, - сообщалось в 00:10.
Обновление
Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, Черноморск, - сообщалось в 00:26.
Несколько групп БпЛА на севере Киевщины, мимо Чернобыля курсом на запад, - сообщалось в 00:29.
Враг направил БпЛА на Одесчину
- Около 10 ударных БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, Черноморское, - предупредили ВС в 00:50.
- В 00:56 "Суспільне" сообщало о взрывах в Одессе на фоне атаки российских дронов.
БпЛА на Житомирщине
Группа БпЛА на севере Житомирщины курсом на Овруч, - сообщали ВС в 00:51.
Житомирщина: БпЛА в северных окрестностях Житомира и курсом на Коростень, - сообщалось в 01:43.
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