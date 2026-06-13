Росія атакує Україну ударними безпілотниками: в Одесі лунали вибухи (оновлено)
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Про рух ворожих дронів у ніч на 13 червня повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих БпЛА
Декілька груп БпЛА в напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 22:38.
БпЛА на Миколаїв зі сходу, - повідомлялося о 23:10.
БпЛА на Кривий Ріг з півдня, - повідомлялося о 23:11.
БпЛА із півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку півночі Київщини, - повідомлялося о 23:43.
БпЛА на Полтаву зі сходу, - повідомлялося о 23:48.
Полтавщина: БпЛА в напрямку Лубнів, - повідомлялося о 00:10.
Оновлення
Група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одесу, Чорноморськ, - повідомлялося о 00:26.
Кілька груп БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль курсом на захід, - повідомлялося о 00:29.
Ворог спрямував БпЛА на Одещину
- Близько 10 ударних БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, Чорноморське, - попередили ПС о 00:50.
- О 00:56 "Суспільне" повідомляло про вибухи в Одесі на тлі атаки російських дронів.
Група БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Овруч, - повідомляли ПС о 00:51.
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