Росія атакує Україну ударними безпілотниками: в Одесі лунали вибухи (оновлено)

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Про рух ворожих дронів у ніч на 13 червня повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих БпЛА

Декілька груп БпЛА в напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 22:38.

БпЛА на Миколаїв зі сходу, - повідомлялося о 23:10.

БпЛА на Кривий Ріг з півдня, - повідомлялося о 23:11.

БпЛА із півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю у напрямку півночі Київщини, - повідомлялося о 23:43.

БпЛА на Полтаву зі сходу, - повідомлялося о 23:48.

Полтавщина: БпЛА в напрямку Лубнів, - повідомлялося о 00:10.

Оновлення

Група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одесу, Чорноморськ, - повідомлялося о 00:26.

Кілька груп БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль курсом на захід, - повідомлялося о 00:29.

Ворог спрямував БпЛА на Одещину

Близько 10 ударних БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, Чорноморське, - попередили ПС о 00:50.

О 00:56 "Суспільне" повідомляло про вибухи в Одесі на тлі атаки російських дронів.

Група БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Овруч, - повідомляли ПС о 00:51.

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