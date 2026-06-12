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Новини Росія планує запустити балістичну ракету
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Протягом доби існує загроза застосування "Орєшніка" з полігону "Капустин Яр", - Повітряні сили

Існує загроза застосування БРСД з полігону Капустин Яр: українців закликають бути пильними

Протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр (Астраханська область РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр".
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, з 10 по 13 червня на російському полігоні тривають навчання та випробування різних видів озброєння. Саме ця активність вже ставала підставою для оголошення масштабних повітряних тривог в Україні.

У разі оголошення повітряної тривоги громадян закликають негайно переходити до укриттів та дотримуватися правил безпеки.

Що відомо про балістичну ракету середньої дальності

Ракета "Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Орєшніку" виявили лише російські та білоруські компоненти

Основні її характеристики:

  • Початок застосування: 2024 р.
  • Маса: ~40 т
  • Швидкість: 10 Махів
  • Загальне бойове навантаження: 1,5 т
  • Вартість: ~$100 млн
  • Довжина: 15−18,5 м
  • Діаметр: 1,86 м

Ракета має шість роздільних бойових частин, кожна з яких має по шість суббоєприпасів. Вона здатна нести як ядерні, так і звичайні боєзаряди.

Удари по Україні:

  • Дніпро - атака 21 листопада 2024 року;
  • Львів - атака 8 січня 2026 року;
  • Біла Церква - атака 24 травня 2026 року.

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Автор: 

Повітряні сили (3466) Орєшнік (64)
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Топ коментарі
+8
зараз 3000 фламінгів перетворять капустін яр на пустелю..чи не перетворять? (риторичне)
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12.06.2026 12:31 Відповісти
+4
Гараж будуть зносити?
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12.06.2026 12:32 Відповісти
+3
Трамп, з хексетом і члЄНАМИ Білого дому, Конгресом США, глибоко зтурбовані, разом з Радбезом ООН і Світовою прогресивною спільнотою!?!?
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12.06.2026 12:41 Відповісти
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зараз 3000 фламінгів перетворять капустін яр на пустелю..чи не перетворять? (риторичне)
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12.06.2026 12:31 Відповісти
напівпустелю в пустелю, таке собі
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12.06.2026 13:06 Відповісти
Чому не атакуємо полігон Капустін Яр, якщо знаємо що туди завезли стратегічну ракету?
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12.06.2026 13:09 Відповісти
Чим?
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12.06.2026 13:23 Відповісти
Підрозділи далекобійних дронів розформовують, а потім питають чим. Касьянов досі сидить без можливості атакувати ворога дальнобійними БПЛА.
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12.06.2026 13:43 Відповісти
Не сидить, але не зарікався.
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12.06.2026 13:55 Відповісти
Гараж будуть зносити?
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12.06.2026 12:32 Відповісти
Вчора потренувалися, а сьогодні запустять? Ну-ну...
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12.06.2026 12:36 Відповісти
24 травня ще один арєшнік впав на данбасі - чого його не рахують як удар по Україні?
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12.06.2026 12:40 Відповісти
4 ракети і калмикам можна було відбудувати край лікарні школи садки дороги, але калмики колонізовані і занадто тупоголові щоб це усвідомити
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12.06.2026 12:40 Відповісти
Трамп, з хексетом і члЄНАМИ Білого дому, Конгресом США, глибоко зтурбовані, разом з Радбезом ООН і Світовою прогресивною спільнотою!?!?
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12.06.2026 12:41 Відповісти
Ну так вдарте штіллерманом по Яру, які проблеми.
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12.06.2026 12:41 Відповісти
А Зеленський - президент світу, вже здійснив візит до України?
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12.06.2026 12:42 Відповісти
Гаражі напряглися.
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12.06.2026 12:43 Відповісти
Ті довбойоби розуміють скільки їх пенсій майбутніх доріг , лікарень шкіл і іншого вилітає (вилетіло) вже в трубу?
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12.06.2026 12:46 Відповісти
Ну вона дуже неточна і кидає 6 блоків по 250 кг вибухівки з дуже великою швидкістю, що збільшує силу, масштабно без ядерного заряду це невеликий удар, але якщо прилетить по будинку, мало не покажеться. з ядерним зарядом це пару км випаленої і зруйнованої повністю території на поверхні. Сподіваюсь до цього не дійде. Бережіть себе.
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12.06.2026 12:47 Відповісти
Немає там вибухівки. Просто болванки.
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12.06.2026 12:48 Відповісти
бетоні
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12.06.2026 12:52 Відповісти
орешник оружие только в яо исполнении,воронки от болванок это курам насмех 1метр в глубину,крылатки х101,искандер-к и баллистичка намного опаснее,чем этот фуфел в виде пустышек болванок,ото только тупых домохозяек пугать и ***** картинки рисовать на километровые воронки, а по пониманию ттх оружия и последствий что кремлевский хмырь что борщеварка с шапитовки-жмеринки примерно на одном уровне)
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12.06.2026 13:19 Відповісти
Читав, що неядерна БЧ - це проти авіаносців.
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12.06.2026 13:01 Відповісти
⚡️Відбій загрози застосування БРСД «Орєшнік» - всі гаражі можуть спати спокійно
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12.06.2026 12:48 Відповісти
то Орешником лякають,то собаки у них лають ,то руїни говорять
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12.06.2026 12:51 Відповісти
Всім покинути сараї!
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12.06.2026 12:56 Відповісти
Якщо Боневтік вже звалив закордон, то це ознака того, що кацапи будуть запускати свій кукарешнік по Україні.
Якщо залишився, то нічого не буде.
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12.06.2026 13:25 Відповісти
Знаєте чому у нас немає ракетної програми?
Все дуже просто, гляньте на вартість ракети: 100 мільйонів доларів... 4.5 мільярди гривень... Наші ''борці за правду'' якби дізнались, що це вартість однієї ракети, то б усі ''борцуни'' з усіх телевізорів про зраду кричали.
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12.06.2026 13:27 Відповісти
це ознака того, що астраханському ГПЗ треба підготуватись... А то вже рівно місяць минув.
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12.06.2026 13:36 Відповісти
Немає ніякого орєшніка, це стара кацапська ракета!
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12.06.2026 13:49 Відповісти
Орешнік виробляють у Одесі на малої арнаутськой вулиці
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12.06.2026 14:09 Відповісти
 
 