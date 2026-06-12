Протягом доби існує загроза застосування "Орєшніка" з полігону "Капустин Яр", - Повітряні сили
Протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр (Астраханська область РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр".
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, з 10 по 13 червня на російському полігоні тривають навчання та випробування різних видів озброєння. Саме ця активність вже ставала підставою для оголошення масштабних повітряних тривог в Україні.
У разі оголошення повітряної тривоги громадян закликають негайно переходити до укриттів та дотримуватися правил безпеки.
Що відомо про балістичну ракету середньої дальності
Ракета "Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.
Основні її характеристики:
- Початок застосування: 2024 р.
- Маса: ~40 т
- Швидкість: 10 Махів
- Загальне бойове навантаження: 1,5 т
- Вартість: ~$100 млн
- Довжина: 15−18,5 м
- Діаметр: 1,86 м
Ракета має шість роздільних бойових частин, кожна з яких має по шість суббоєприпасів. Вона здатна нести як ядерні, так і звичайні боєзаряди.
Удари по Україні:
- Дніпро - атака 21 листопада 2024 року;
- Львів - атака 8 січня 2026 року;
- Біла Церква - атака 24 травня 2026 року.
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Все дуже просто, гляньте на вартість ракети: 100 мільйонів доларів... 4.5 мільярди гривень... Наші ''борці за правду'' якби дізнались, що це вартість однієї ракети, то б усі ''борцуни'' з усіх телевізорів про зраду кричали.