Протягом доби існує загроза застосування "Орєшніка" з полігону "Капустин Яр", - Повітряні сили

Протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр (Астраханська область РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр".

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, з 10 по 13 червня на російському полігоні тривають навчання та випробування різних видів озброєння. Саме ця активність вже ставала підставою для оголошення масштабних повітряних тривог в Україні.

У разі оголошення повітряної тривоги громадян закликають негайно переходити до укриттів та дотримуватися правил безпеки.

Що відомо про балістичну ракету середньої дальності

Ракета "Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.

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Основні її характеристики:

Початок застосування: 2024 р.

Маса: ~40 т

Швидкість: 10 Махів

Загальне бойове навантаження: 1,5 т

Вартість: ~$100 млн

Довжина: 15−18,5 м

Діаметр: 1,86 м

Ракета має шість роздільних бойових частин, кожна з яких має по шість суббоєприпасів. Вона здатна нести як ядерні, так і звичайні боєзаряди.

Удари по Україні:

Дніпро - атака 21 листопада 2024 року;

Львів - атака 8 січня 2026 року;

Біла Церква - атака 24 травня 2026 року.

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