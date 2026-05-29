В "Орєшніку" виявили лише російські та білоруські компоненти

В уламках російської ракети "Орєшнік", яку окупанти використали під час одного з останніх масованих обстрілів України, виявили лише російські та білоруські компоненти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Що знайшли в уламках ракети

Під час брифінгу журналістам продемонстрували уламки бортового комп’ютера ракети "Орєшнік", які вдалося зібрати після останньої російської атаки.

За словами Владислава Власюка, серед виявлених компонентів не було деталей іноземного виробництва.

"Все, що ми знайшли зараз – лише Росія і Білорусь", – заявив радник президента.

Коли виготовили компоненти

Як зазначили експерти, які досліджували уламки ракети, виявлені компоненти були вироблені до 2017 року.

Водночас Власюк наголосив, що попри невисоку точність ракети "Орєшнік", недооцінювати її не варто.

Що відомо про російські ракети

Раніше українська влада неодноразово повідомляла про використання Росією у виробництві ракет та безпілотників компонентів іноземного виробництва. Однак у досліджених уламках "Орєшніка" таких деталей не виявили.

Топ коментарі
Тому він і впав у гаражі...
29.05.2026 13:37 Відповісти
Тьоплий ламповий пюрешник
29.05.2026 13:37 Відповісти
Знаєте чого росіяни не можуть клепати мікрочіпи? Бо у них товстий паяльник
29.05.2026 13:38 Відповісти
Тьоплий ламповий пюрешник
29.05.2026 13:37 Відповісти
Тому він і впав у гаражі...
29.05.2026 13:37 Відповісти
Если бы он был снаряжен штатными боеголовками, Белой Церкви было бы пофиг где он упал!
29.05.2026 13:49 Відповісти
Смішно, що він впав в гаражі. Але для ядерної боєголовки точність не потрібна. Ось і це є поганою новиною.
29.05.2026 13:51 Відповісти
Знаєте чого росіяни не можуть клепати мікрочіпи? Бо у них товстий паяльник
29.05.2026 13:38 Відповісти
Європейці теж не вміють, навіщо якщо є Китай.
29.05.2026 13:40 Відповісти
Так, в Китаї та Тайвані клепають, але технології чиї? Забери у них обладнання на якому клипають і нійуха не буде.
29.05.2026 13:50 Відповісти
Американсткі в більшості.Не європейські.
29.05.2026 13:59 Відповісти
Там насправді не той рівень елементної бази, шоб сильно заморочуватись. Коли я навчався в універі 30 років тому, система наведення авіаційних ракет працювала на проці рівня i386, і цього абсолютно достатньо. Можна вручну на макетній платі накидати
29.05.2026 13:45 Відповісти
Хто говорив санкції не працюють.
29.05.2026 13:38 Відповісти
Це ракета 70-х років,але літає.
29.05.2026 13:58 Відповісти
Ракети за подібними технологіями більше 30 років не зберігаются.
29.05.2026 14:22 Відповісти
Зробили практично таку ж саму.
29.05.2026 14:55 Відповісти
29.05.2026 14:23 Відповісти
віримо з усієї сили. рашка мікрочіпи не випускає.
29.05.2026 14:43 Відповісти
На це і розраховували,щоби більше ніяких компонентів не знайшли,а та що ядерним боєкомплектом,то оснащена від до західними та прозахідними компонентами,які вони переправляють звідтам, через свої канали фсб і гру.
29.05.2026 14:47 Відповісти
 
 