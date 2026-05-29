В "Орєшніку" виявили лише російські та білоруські компоненти

В уламках російської ракети "Орєшнік", яку окупанти використали під час одного з останніх масованих обстрілів України, виявили лише російські та білоруські компоненти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що знайшли в уламках ракети

Під час брифінгу журналістам продемонстрували уламки бортового комп’ютера ракети "Орєшнік", які вдалося зібрати після останньої російської атаки.

За словами Владислава Власюка, серед виявлених компонентів не було деталей іноземного виробництва.

"Все, що ми знайшли зараз – лише Росія і Білорусь", – заявив радник президента.

Читайте: ЄС може відкласти санкції проти китайського постачальника чипів для РФ, - Reuters

Коли виготовили компоненти

Як зазначили експерти, які досліджували уламки ракети, виявлені компоненти були вироблені до 2017 року.

Водночас Власюк наголосив, що попри невисоку точність ракети "Орєшнік", недооцінювати її не варто.

Що відомо про російські ракети

Раніше українська влада неодноразово повідомляла про використання Росією у виробництві ракет та безпілотників компонентів іноземного виробництва. Однак у досліджених уламках "Орєшніка" таких деталей не виявили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднив 68 іноземних компонентів, виявлених у ракетах та БПЛА, якими РФ атакує енергетику України