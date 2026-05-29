В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты

В компонентах российской ракеты "Орешник" не обнаружили деталей западного производства

В обломках российской ракеты"Орешник", которую оккупанты использовали во время одного из последних массированных обстрелов Украины, обнаружили исключительно российские и белорусские компоненты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Что нашли в обломках ракеты

Во время брифинга журналистам продемонстрировали обломки бортового компьютера ракеты "Орешник", которые удалось собрать после последней российской атаки.

По словам Владислава Власюка, среди обнаруженных компонентов не было деталей иностранного производства.

"Все, что мы нашли сейчас, – только Россия и Беларусь", – заявил советник президента.

Читайте: ЕС может отложить санкции против китайского поставщика чипов для РФ, — Reuters

Когда были изготовлены компоненты

Как отметили эксперты, исследовавшие обломки ракеты, обнаруженные компоненты были произведены до 2017 года.

В то же время Власюк подчеркнул, что, несмотря на невысокую точность ракеты "Орешник", недооценивать ее не стоит.

Что известно о российских ракетах

Ранее украинские власти неоднократно сообщали об использовании Россией в производстве ракет и беспилотников компонентов иностранного производства. Однако в исследованных обломках "Орешника" таких деталей не обнаружили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовало 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины

Знаєте чого росіяни не можуть клепати мікрочіпи? Бо у них товстий паяльник
29.05.2026 13:38 Ответить
Если бы он был снаряжен штатными боеголовками, Белой Церкви было бы пофиг где он упал!
29.05.2026 13:49 Ответить
Смішно, що він впав в гаражі. Але для ядерної боєголовки точність не потрібна. Ось і це є поганою новиною.
29.05.2026 13:51 Ответить
Знаєте чого росіяни не можуть клепати мікрочіпи? Бо у них товстий паяльник
29.05.2026 13:38 Ответить
Європейці теж не вміють, навіщо якщо є Китай.
29.05.2026 13:40 Ответить
Так, в Китаї та Тайвані клепають, але технології чиї? Забери у них обладнання на якому клипають і нійуха не буде.
29.05.2026 13:50 Ответить
Черговий міф. Мені все одно подобається аграрна Європа. Складні речі краще довірити азіатам, у них IQ набагато вище.
29.05.2026 13:55 Ответить
Американсткі в більшості.Не європейські.
29.05.2026 13:59 Ответить
Там насправді не той рівень елементної бази, шоб сильно заморочуватись. Коли я навчався в універі 30 років тому, система наведення авіаційних ракет працювала на проці рівня i386, і цього абсолютно достатньо. Можна вручну на макетній платі накидати
29.05.2026 13:45 Ответить
Хто говорив санкції не працюють.
29.05.2026 13:38 Ответить
Це ракета 70-х років,але літає.
29.05.2026 13:58 Ответить
Ракети за подібними технологіями більше 30 років не зберігаются.
29.05.2026 14:22 Ответить
 
 