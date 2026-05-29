В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты

В обломках российской ракеты"Орешник", которую оккупанты использовали во время одного из последних массированных обстрелов Украины, обнаружили исключительно российские и белорусские компоненты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Что нашли в обломках ракеты

Во время брифинга журналистам продемонстрировали обломки бортового компьютера ракеты "Орешник", которые удалось собрать после последней российской атаки.

По словам Владислава Власюка, среди обнаруженных компонентов не было деталей иностранного производства.

"Все, что мы нашли сейчас, – только Россия и Беларусь", – заявил советник президента.

Когда были изготовлены компоненты

Как отметили эксперты, исследовавшие обломки ракеты, обнаруженные компоненты были произведены до 2017 года.

В то же время Власюк подчеркнул, что, несмотря на невысокую точность ракеты "Орешник", недооценивать ее не стоит.

Что известно о российских ракетах

Ранее украинские власти неоднократно сообщали об использовании Россией в производстве ракет и беспилотников компонентов иностранного производства. Однако в исследованных обломках "Орешника" таких деталей не обнаружили.

