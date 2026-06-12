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Новости оссия планирует запустить баллистическую ракету
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В течение суток существует угроза применения "Орешника" с полигона "Капустин Яр", - Воздушные силы

Существует угроза применения БРСД с полигона Капустин Яр: украинцев призывают быть бдительными

В течение суток сохраняется риск применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр (Астраханская область РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр".
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с 10 по 13 июня на российском полигоне продолжаются учения и испытания различных видов вооружения. Именно эта активность уже становилась основанием для объявления масштабных воздушных тревог в Украине.

В случае объявления воздушной тревоги граждан призывают немедленно переходить в укрытия и соблюдать правила безопасности.

Что известно о баллистической ракете средней дальности

Ракета "Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля" с разделяющейся боевой частью и твердотопливным ракетным двигателем. Обычно Россия запускает такие ракеты с полигона Капустин Яр.

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Основные ее характеристики:

  • Начало применения: 2024 г.
  • Масса: ~40 т
  • Скорость: 10 Махов
  • Общая боевая нагрузка: 1,5 т
  • Стоимость: ~$100 млн
  • Длина: 15−18,5 м
  • Диаметр: 1,86 м

Ракета имеет шесть разделяющихся боевых частей, каждая из которых имеет по шесть суббоеприпасов. Она способна нести как ядерные, так и обычные боезаряды.

Удары по Украине:

  • Днепр - атака 21 ноября 2024 года;
  • Львов - атака 8 января 2026 года;
  • Белая Церковь - атака 24 мая 2026 года.

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Автор: 

Воздушные силы (3134) Орешник (64)
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Топ комментарии
+5
зараз 3000 фламінгів перетворять капустін яр на пустелю..чи не перетворять? (риторичне)
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12.06.2026 12:31 Ответить
+3
Гараж будуть зносити?
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12.06.2026 12:32 Ответить
+1
24 травня ще один арєшнік впав на данбасі - чого його не рахують як удар по Україні?
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12.06.2026 12:40 Ответить
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зараз 3000 фламінгів перетворять капустін яр на пустелю..чи не перетворять? (риторичне)
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12.06.2026 12:31 Ответить
напівпустелю в пустелю, таке собі
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12.06.2026 13:06 Ответить
Гараж будуть зносити?
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12.06.2026 12:32 Ответить
Вчора потренувалися, а сьогодні запустять? Ну-ну...
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12.06.2026 12:36 Ответить
24 травня ще один арєшнік впав на данбасі - чого його не рахують як удар по Україні?
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12.06.2026 12:40 Ответить
4 ракети і калмикам можна було відбудувати край лікарні школи садки дороги, але калмики колонізовані і занадто тупоголові щоб це усвідомити
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12.06.2026 12:40 Ответить
Трамп, з хексетом і члЄНАМИ Білого дому, Конгресом США, глибоко зтурбовані, разом з Радбезом ООН і Світовою прогресивною спільнотою!?!?
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12.06.2026 12:41 Ответить
Ну так вдарте штіллерманом по Яру, які проблеми.
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12.06.2026 12:41 Ответить
А Зеленський - президент світу, вже здійснив візит до України?
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12.06.2026 12:42 Ответить
Гаражі напряглися.
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12.06.2026 12:43 Ответить
Ті довбойоби розуміють скільки їх пенсій майбутніх доріг , лікарень шкіл і іншого вилітає (вилетіло) вже в трубу?
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12.06.2026 12:46 Ответить
Ну вона дуже неточна і кидає 6 блоків по 250 кг вибухівки з дуже великою швидкістю, що збільшує силу, масштабно без ядерного заряду це невеликий удар, але якщо прилетить по будинку, мало не покажеться. з ядерним зарядом це пару км випаленої і зруйнованої повністю території на поверхні. Сподіваюсь до цього не дійде. Бережіть себе.
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12.06.2026 12:47 Ответить
Немає там вибухівки. Просто болванки.
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12.06.2026 12:48 Ответить
бетоні
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12.06.2026 12:52 Ответить
Читав, що неядерна БЧ - це проти авіаносців.
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12.06.2026 13:01 Ответить
⚡️Відбій загрози застосування БРСД «Орєшнік» - всі гаражі можуть спати спокійно
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12.06.2026 12:48 Ответить
то Орешником лякають,то собаки у них лають ,то руїни говорять
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12.06.2026 12:51 Ответить
Всім покинути сараї!
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12.06.2026 12:56 Ответить
 
 