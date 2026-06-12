В течение суток существует угроза применения "Орешника" с полигона "Капустин Яр", - Воздушные силы
В течение суток сохраняется риск применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр (Астраханская область РФ).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр".
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, с 10 по 13 июня на российском полигоне продолжаются учения и испытания различных видов вооружения. Именно эта активность уже становилась основанием для объявления масштабных воздушных тревог в Украине.
В случае объявления воздушной тревоги граждан призывают немедленно переходить в укрытия и соблюдать правила безопасности.
Что известно о баллистической ракете средней дальности
Ракета "Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля" с разделяющейся боевой частью и твердотопливным ракетным двигателем. Обычно Россия запускает такие ракеты с полигона Капустин Яр.
Основные ее характеристики:
- Начало применения: 2024 г.
- Масса: ~40 т
- Скорость: 10 Махов
- Общая боевая нагрузка: 1,5 т
- Стоимость: ~$100 млн
- Длина: 15−18,5 м
- Диаметр: 1,86 м
Ракета имеет шесть разделяющихся боевых частей, каждая из которых имеет по шесть суббоеприпасов. Она способна нести как ядерные, так и обычные боезаряды.
Удары по Украине:
- Днепр - атака 21 ноября 2024 года;
- Львов - атака 8 января 2026 года;
- Белая Церковь - атака 24 мая 2026 года.
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