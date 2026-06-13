Сутки на Запорожье: РФ нанесла 871 удар, один человек погиб, восемь ранены

Российские войска атаковали 49 населенных пунктов Запорожской области. Погиб один человек, еще восемь получили ранения. Оккупанты применили авиацию, артиллерию, РСЗО и сотни дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Всего оккупанты нанесли 871 удар по 49 населенным пунктам области. Под обстрелом оказались как прифронтовые громады, так и населенные пункты вблизи областного центра.

Авиация атаковала более 20 населенных пунктов

Российская армия нанесла 22 авиаудара по Камышевахе, Малокатериновке, Зирнице, Рождественке, Барвиновке, Лесному, Трудовому, Викторовке, Терсянке, Новому Полю, Орехову, Долинке, Одаровке, Копанях, Омельнике, Егоровке, Червоном Яре, Сонячному, Широкому, Панютино, Никольскому и Горькому.

Основную часть ударов враг нанес с помощью беспилотников. Зафиксировано 642 атаки БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Под ударами оказались Запорожье, Кушугум, Малокатериновка, Новоалександровка, Речное, Новояковлевка, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Воздвижковка, Доброполье, Рыбное, Варваровка и Верхняя Терса.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Кроме того, российские войска осуществили три обстрела из реактивных систем залпового огня по Новояковлевке, Никольскому и Чаривному.

Еще 204 артиллерийских удара пришлись на Новояковлевку, Речное, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничный, Щербаки, Новоандреевку, Доброполье, Рыбное, Верхнюю Терсу, Святопетровское, Воздвижевку и Новое Запорожье.

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