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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Рашисты нанесли удар по ТЦ и терминалу логистического оператора в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Запорожье - под ударом оказались торговый центр и терминал логистического оператора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Утром российские оккупанты атаковали торговый центр. 

"По предварительным данным, пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение, ей оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавшей не тяжелое.

Также повреждены автомобили, находившиеся на парковке рядом", - отметил глава ОВА Федоров.

Последствия удара РФ по Запорожью 12 июня
Последствия удара РФ по Запорожью 12 июня
Последствия удара РФ по Запорожью 12 июня

В полдень российским ударом был поврежден терминал логистического оператора.

"Вражеский беспилотник повредил помещение, возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет", — добавил глава области.

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Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки
Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки
Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки
Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки

Автор: 

Запорожье (2943) обстрел (33105) Запорожская область (4445) Запорожский район (606)
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Потрібна евакуація!
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12.06.2026 13:11 Ответить
Черговий приклад СПІЛЬНОЇ роботи коригувальників з московітами проти Українців!! Осудження коригувальників від осіб з Урядового кварталу, замість їх дієвого покарання, цієї наволочі, мотивує і далі їх безкарно убивати Українців!!
Сім років, пересидент з моноШоблою у ВРУ, «потужно і незламно», саботують збільшення покарання убивцям Українців!!! Це ж не їх убивають щоденно!!!
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12.06.2026 13:12 Ответить
 
 