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Рашисты нанесли удар по ТЦ и терминалу логистического оператора в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Запорожье - под ударом оказались торговый центр и терминал логистического оператора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Утром российские оккупанты атаковали торговый центр.
"По предварительным данным, пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение, ей оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавшей не тяжелое.
Также повреждены автомобили, находившиеся на парковке рядом", - отметил глава ОВА Федоров.
В полдень российским ударом был поврежден терминал логистического оператора.
"Вражеский беспилотник повредил помещение, возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет", — добавил глава области.
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Сім років, пересидент з моноШоблою у ВРУ, «потужно і незламно», саботують збільшення покарання убивцям Українців!!! Це ж не їх убивають щоденно!!!