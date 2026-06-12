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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Рашисти вдарили по ТЦ та терміналу логістичного оператора у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Запоріжжя - під ударом торговельний центр та термінал логістичного оператора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вранці російські окупанти атакували торговельний центр. 

"Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, їй надається необхідна допомога. Стан потерпілої не тяжкий.

Також пошкоджено автомобілі, що знаходилися на парковці поруч", - зазначив голова ОВА Федоров.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 12 червня
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 12 червня
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 12 червня

В обід російським ударом було пошкоджено термінал логістичного оператора.

"Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих", - додав очільник області.

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Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки
Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки
Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки
Удар по Запоріжжю 12 червня: наслідки

Автор: 

Запоріжжя (2590) обстріл (34458) Запорізька область (4968) Запорізький район (612)
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Потрібна евакуація!
показати весь коментар
12.06.2026 13:11 Відповісти
Черговий приклад СПІЛЬНОЇ роботи коригувальників з московітами проти Українців!! Осудження коригувальників від осіб з Урядового кварталу, замість їх дієвого покарання, цієї наволочі, мотивує і далі їх безкарно убивати Українців!!
Сім років, пересидент з моноШоблою у ВРУ, «потужно і незламно», саботують збільшення покарання убивцям Українців!!! Це ж не їх убивають щоденно!!!
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12.06.2026 13:12 Відповісти
 
 