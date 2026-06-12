1 210 2
Рашисти вдарили по ТЦ та терміналу логістичного оператора у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Запоріжжя - під ударом торговельний центр та термінал логістичного оператора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вранці російські окупанти атакували торговельний центр.
"Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, їй надається необхідна допомога. Стан потерпілої не тяжкий.
Також пошкоджено автомобілі, що знаходилися на парковці поруч", - зазначив голова ОВА Федоров.
В обід російським ударом було пошкоджено термінал логістичного оператора.
"Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих", - додав очільник області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сім років, пересидент з моноШоблою у ВРУ, «потужно і незламно», саботують збільшення покарання убивцям Українців!!! Це ж не їх убивають щоденно!!!