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Росія атакувала Одещину: пошкоджено житлові будинки, є поранені. ФОТО
Зранку 12 червня російські загарбники вкотре завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено. На жаль, дві людини дістали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога"
На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.
Наслідки атаки
Також відомо, що внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено сонячні панелі на території підприємства. Постраждалих, на щастя, немає.
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