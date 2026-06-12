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Новини Фото Обстріли Одещини
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Росія атакувала Одещину: пошкоджено житлові будинки, є поранені. ФОТО

Ракетний удар по Одещині: горять будинки, є поранені

Зранку 12 червня російські загарбники вкотре завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено. На жаль, дві людини дістали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога"

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

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Наслідки атаки

Одещина під ударом РФ: зруйновано та пошкоджено житлові будинки
Одещина під ударом РФ: зруйновано та пошкоджено житлові будинки
Одещина під ударом РФ: зруйновано та пошкоджено житлові будинки

Також відомо, що внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено сонячні панелі на території підприємства. Постраждалих, на щастя, немає.

РФ вдарила по Одеській області 12 червня
РФ вдарила по Одеській області 12 червня

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обстріл (34458) Одеська область (4118)
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