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Россия атаковала Одесчину: повреждены жилые дома, есть раненые. ФОТО

Ракетный удар по Одесской области: горят дома, есть раненые

Утром 12 июня российские захватчики в очередной раз нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"На юге региона вражеская ракета попала в частный сектор. Вспыхнули три жилых дома, еще три повреждены. К сожалению, два человека получили осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь"

На месте работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

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Последствия атаки

Одесская область под ударом РФ: разрушены и повреждены жилые дома
Одесская область под ударом РФ: разрушены и повреждены жилые дома
Одесская область под ударом РФ: разрушены и повреждены жилые дома

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обстрел (33105) Одесская область (4376)
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