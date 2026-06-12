Россия атаковала Одесчину: повреждены жилые дома, есть раненые. ФОТО
Утром 12 июня российские захватчики в очередной раз нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
"На юге региона вражеская ракета попала в частный сектор. Вспыхнули три жилых дома, еще три повреждены. К сожалению, два человека получили осколочные ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь"
На месте работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Последствия атаки
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