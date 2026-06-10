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Новости Обстрелы Одесчины
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Рашисты атаковали дронами два иностранных сухогруза в Черном море

Россия атаковала в Черном море сухогрузы

С помощью ударных беспилотников враг атаковал два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали по Украинскому морскому коридору, а также нанес ущерб гражданским объектам на юге региона. 

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

По данным ОВА, под прицелом вражеских дронов-камикадзе оказался гражданский флот, обеспечивающий логистику по Украинскому морскому коридору. В акватории Черного моря зафиксировано попадание и повреждение двух крупных сухогрузов:

  • Первое судно выполняло рейс под флагом Барбадоса;

  • второе судно двигалось под флагом Панамы.

Оба балкера являются исключительно гражданскими объектами и транспортировали мирные грузы. Несмотря на коварство атаки, критических разрушений и жертв среди иностранных экипажей удалось избежать.

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Атаки на придунайскую инфраструктуру

Параллельно с атакой на море российская армия запустила несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed" по материковой части Одесской области. Под массированным ударом оказался юг региона.

Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате этих атак нет.

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обстрел (33080) Одесская область (4373) сухогруз (47) Панама (61) гуманитарный коридор (124)
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Зрадник-рашист Царьов (відео-https://x.com/i/status/2064456422503457171 цитата):
"По инсайдерской информации... нужно подготовиться к той встряске, которая нас ожидает."
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10.06.2026 20:00 Ответить
Жопою відчуває.
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10.06.2026 20:06 Ответить
А з якої бази ці БЕК-дрони кацапи запускають і ними керують? Криму?
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10.06.2026 20:05 Ответить
краще турецьки!
підари, атакуйте турецьки, а краще китайські баржи.
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10.06.2026 20:06 Ответить
Вважаю, Барбадос має топити расіянскіє танкери, не зважаючи на те, що вони плавають під прапором Барбадосу...
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10.06.2026 20:12 Ответить
 
 