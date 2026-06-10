Рашисты атаковали дронами два иностранных сухогруза в Черном море
С помощью ударных беспилотников враг атаковал два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали по Украинскому морскому коридору, а также нанес ущерб гражданским объектам на юге региона.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным ОВА, под прицелом вражеских дронов-камикадзе оказался гражданский флот, обеспечивающий логистику по Украинскому морскому коридору. В акватории Черного моря зафиксировано попадание и повреждение двух крупных сухогрузов:
-
Первое судно выполняло рейс под флагом Барбадоса;
-
второе судно двигалось под флагом Панамы.
Оба балкера являются исключительно гражданскими объектами и транспортировали мирные грузы. Несмотря на коварство атаки, критических разрушений и жертв среди иностранных экипажей удалось избежать.
Атаки на придунайскую инфраструктуру
Параллельно с атакой на море российская армия запустила несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed" по материковой части Одесской области. Под массированным ударом оказался юг региона.
Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате этих атак нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"По инсайдерской информации... нужно подготовиться к той встряске, которая нас ожидает."
підари, атакуйте турецьки, а краще китайські баржи.