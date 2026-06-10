Рашисты атаковали дронами два иностранных сухогруза в Черном море

С помощью ударных беспилотников враг атаковал два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали по Украинскому морскому коридору, а также нанес ущерб гражданским объектам на юге региона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

По данным ОВА, под прицелом вражеских дронов-камикадзе оказался гражданский флот, обеспечивающий логистику по Украинскому морскому коридору. В акватории Черного моря зафиксировано попадание и повреждение двух крупных сухогрузов:

Первое судно выполняло рейс под флагом Барбадоса;

второе судно двигалось под флагом Панамы.

Оба балкера являются исключительно гражданскими объектами и транспортировали мирные грузы. Несмотря на коварство атаки, критических разрушений и жертв среди иностранных экипажей удалось избежать.

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Атаки на придунайскую инфраструктуру

Параллельно с атакой на море российская армия запустила несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed" по материковой части Одесской области. Под массированным ударом оказался юг региона.

Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате этих атак нет.

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