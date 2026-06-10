Рашисти атакували дронами два іноземні суховантажні судна у Чорному морі
За допомогою ударних безпілотників ворог атакував два суховантажних судна під прапором Барбадосу та Панами, які рухалися Українським морським коридором, а також завдав руйнувань цивільним об’єктам на півдні регіону.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними ОВА, під прицілом ворожих дронів-камікадзе опинився цивільний флот, який забезпечує логістику Українським морським коридором. В акваторії Чорного моря зафіксовано влучання та пошкодження двох великих суховантажних суден:
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Перше судно виконувало рейс під прапором Барбадосу;
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Друге судно рухалося під прапором Панами.
Обидва балкери є суто цивільними об'єктами й транспортували мирні вантажі. Попри підступність атаки, критичних руйнувань та жертв серед іноземних екіпажів вдалося уникнути.
Атаки на придунайську інфраструктуру
Паралельно з атакою на морі, російська армія запустила кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed" по материковій частині Одеської області. Під масованим ударом опинився південь регіону.
Під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура. Постраждалих внаслідок цих атак немає.
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"По инсайдерской информации... нужно подготовиться к той встряске, которая нас ожидает."
підари, атакуйте турецьки, а краще китайські баржи.