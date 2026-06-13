Доба на Запоріжжі: РФ завдала 871 удару, одна людина загинула, вісім поранені

Російські війська атакували 49 населених пунктів Запорізької області. Загинула одна людина, ще восьмеро поранені. Окупанти застосували авіацію, артилерію, РСЗВ та сотні дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом окупанти завдали 871 удару по 49 населених пунктах області. Під вогнем опинилися як прифронтові громади, так і населені пункти поблизу обласного центру.

Авіація атакувала понад 20 населених пунктів

Російська армія здійснила 22 авіаудари по Комишувасі, Малокатеринівці, Зірниці, Різдвянці, Барвінівці, Лісному, Трудовому, Вікторівці, Терсянці, Новому Полю, Оріхову, Долинці, Одарівці, Копанях, Омельнику, Єгорівці, Червоному Яру, Сонячному, Широкому, Панютиному, Микільському та Гіркому.

Основну частину ударів ворог завдав безпілотниками. Зафіксовано 642 атаки БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Під ударами опинилися Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Новоолександрівка, Річне, Новояковлівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Воздвижівка, Добропілля, Рибне, Варварівка та Верхня Терса.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Крім того, російські війська здійснили три обстріли із реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Микільському та Чарівному.

Ще 204 артилерійські удари прийшлися по Новояковлівці, Річному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Добропіллю, Рибному, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

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