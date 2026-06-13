Россияне нанесли удар дронами по критической инфраструктуре Запорожья: есть погибший

Утром 13 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг атаковал БПЛА объект критической инфраструктуры Запорожья. К сожалению, погиб мужчина", — говорится в сообщении.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.