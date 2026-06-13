Росіяни вдарили дронами по критичній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
Зранку 13 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
"Ворог атакував БпЛА обʼєкт критичної інфраструктури Запоріжжя. На жаль, загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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