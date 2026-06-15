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Новости Взрыв в Киеве
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В Киеве прогремели взрывы во время атаки РФ

Взрывы в Киеве

Во время воздушной атаки войск РФ в столице были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

По информации мэра Виталия Кличко, работают силы ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях!", - призвал мэр.

Позже он добавил, что в некоторых районах столицы перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причину.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 14 июня, - Воздушные силы (обновлено)

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Киев (26454) обстрел (33139) атака (1574)
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Топ комментарии
+11
Тактика обісраного сцикливого підерського гопніка, пожалітися Тромбу, а потім провести масований обстріл і запросити пєрєміріє на кілька днів щоб знову зібрати сили
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15.06.2026 01:41 Ответить
+9
Ось вам результат чергових переговорів з Тромбом. Ще ніразу переговори з Тромбом нічим хорошим не закінчувались
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15.06.2026 02:18 Ответить
+8
По Лаврі влупили підараси православні.
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15.06.2026 02:07 Ответить
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Страница 2 из 2
Ти вступиш в СБС і нанесеш
https://usforces.army/
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15.06.2026 04:23 Ответить
А ти чому засцяв?
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15.06.2026 07:58 Ответить
Так говнокомандувач забороняє..
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15.06.2026 04:07 Ответить
Ічкерія в 90-х показала приклад як перемогти моцкву і збирати данину.
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15.06.2026 02:42 Ответить
Ніхто не заважає і тобі приїхати і показати приклад.
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15.06.2026 02:56 Ответить
Досить того що я сплачую податки.
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15.06.2026 03:06 Ответить
Твої мізерні податки кацапів не переможуть ніяк, навіть, жодного села не повернуть. А от особиста участь - інша річ. Заженеш кацапів аж за урал.
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15.06.2026 03:09 Ответить
Як відмовитись від сплати 'мізерних податків' тоді?
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15.06.2026 03:11 Ответить
Навіщо відмовлятись? Не потрібно і не вийде. Отримуватимеш бойові, з них податки теж сплачуються.
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15.06.2026 03:25 Ответить
Я краще в якусь церкву рпц у європі нрк запущу, чекай свинтусе 😁😁😁
Сидітиму на дивані з геймпадом і насолоджусь, коли європейський старлінк дороблять 🤣🤣🤣
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15.06.2026 03:28 Ответить
Мариш? Що дасть та церква для перемоги? Абсолютно нічого. Ні, поки особисто не заженеш кацапів за кордони 91-го, нічого не буде. Ні перемоги, ні данини.
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15.06.2026 03:31 Ответить
Кацап боїться 😁
Удари по москві у них це слабке місце
Цивільні москви будуть страждати
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15.06.2026 03:37 Ответить
Кого боїться? Хто тобі таке нарозказував?
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15.06.2026 03:39 Ответить
Шаломов боїться, парад без техніки проводив 😁😁😁
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15.06.2026 03:45 Ответить
Ой та не смiши)))

Ну будеш запускати, i що?
Ну прилетить вiд нас iм 10, вiд них нам 100.

Будуть спати погано, i що? Ми он п'ятий рiк погано спимо, i як? Якщо нiяк, то чому копiйчанi укуси повиннi подiяти?

Скiльки тобi Киево-Печерських Лавр треба винести, щоб ти нарештi вивчив математику i перестав пороти суiцидну дичину?
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15.06.2026 03:33 Ответить
Кацап хрюкає 😁
Крокус-холли мають бути щотижневими, щоб москаль завжди жив у страху, іншалла!
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15.06.2026 03:39 Ответить
Через 3 - 3 обстріли звикнуть, як звикли ми, і похрін їм буде. Та і не буде в нас стільки озброєння, щоб кошмарити москву, хоча б, так, як вони Київ.
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15.06.2026 03:45 Ответить
Мацкву можна підривати зсередини щотижня, наймаючи вахабітів за монеро
Ракет не треба
Треба не зрадники у владі України.
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15.06.2026 03:46 Ответить
То найми хоч одного. Або сам наймись.
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15.06.2026 03:50 Ответить
Для цього я сплачую податки і в мене є слуги народу.
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15.06.2026 03:55 Ответить
В Швейцарії? Твоїх мізерних податків не вистачить, навіть, на туалетний папір тим слугам.
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15.06.2026 03:57 Ответить
На удари по мацкві вистачить 😁😁😁
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15.06.2026 03:59 Ответить
Так не вистачає ж. Тому і нема ударів.
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15.06.2026 04:00 Ответить
Це тому що ти не у ЗСУ досі
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15.06.2026 04:06 Ответить
Мариш знов? Як би я, піхотинець, наносив би удари по москві, якби і був у ЗСУ? Городиш вже таке, що і на голову не налазить.
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15.06.2026 04:15 Ответить
Ти можеш піти до Мадяра у СБС робити діп-страйки.
https://usforces.army/
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15.06.2026 04:18 Ответить
Покажи приклад для початку. Влаштуєшся і мене до себе забереш.
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15.06.2026 04:23 Ответить
Спочатку ти. Удариш по москві, відпишись тут
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15.06.2026 04:24 Ответить
То або школяр, або старець-маразматик. Таку маячню верзе, що тєлємарахвон разом з Арестовичем відпочивають...
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15.06.2026 03:41 Ответить
Ти так за мацкву переживаєш аж спати не можеш, свинолюд 🤣🤣🤣
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15.06.2026 03:44 Ответить
Нічого сказати, то почався маразм?
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15.06.2026 03:46 Ответить
Кацапе, вам дають тут похрюкати, бо ви прикриваєтесь ненавистю до зелені.
Але удари по москві невідворотні. Крокус-холл кожному моцкалю в хату 😁😁😁
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15.06.2026 03:50 Ответить
Кому "вам"? Ти повний ідіот? Я в Києві, саме зараз чую і бачу, як твій куйло нас обстрілює.
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15.06.2026 03:58 Ответить
І тому ти не хочеш ударів по моцкві, зрозуміло. Похрюкай 🔪🐷
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15.06.2026 04:00 Ответить
Звідки ти взяло, що я не хочу?
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15.06.2026 04:01 Ответить
Бо ти би вже був у ЗСУ.
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15.06.2026 04:08 Ответить
І що було б?
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15.06.2026 04:11 Ответить
Ти би вже наніс діп-страйк по моцкві
https://usforces.army/
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15.06.2026 04:25 Ответить
А спати я не можу, бо саме зараз твоє куйло бомбить Київ. Як тут заснеш?
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15.06.2026 03:47 Ответить
Так іди в ЗСУ в лави ППО, чи тобі абрамович не дає?
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15.06.2026 03:51 Ответить
Не беруть. І яке ППО проти балістики? І до чого тут абрамович? Знов мариш?
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15.06.2026 03:53 Ответить
Всіх беруть. ППО проти балістики називається - дочка шаломова в парижі. Зловиш, привезеш у Київ і обстрілів не буде.
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15.06.2026 03:57 Ответить
Так злови. Ти ж тут все знаєш і все вмієш.
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15.06.2026 03:59 Ответить
Ти підеш у ЗСУ і зловиш ☝️
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15.06.2026 04:07 Ответить
ЗСУ ловить дочок по парижах? Ти вже зовсім здуріло, я бачу.
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15.06.2026 04:12 Ответить
А мали б ловити, якщо хотять перемоги.
Чи не хотять? А яка ціль тоді...
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15.06.2026 04:26 Ответить
А ти чому перемоги не хочеш?
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15.06.2026 07:51 Ответить
Я вже звик. Чим далi вiд театру бойових дiй - тим потужнiше пенсiонери =)
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15.06.2026 04:44 Ответить
Ти кацап. Якщо ні - вступай до Мадяра в СБС
https://usforces.army/
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15.06.2026 04:46 Ответить
"ЦЕ" результат відмови від ядерного статусу України, знищення армії, призначення на вищи посади в державі кацапів , і що цікаво так це те, що ніхто з цих попередників ( зрадників України) ніяк за це не відповів. Тобто висновок можна зробити такий : війна в Україні планувалася багато років тому , і всі ці попередники (зрадники і іноземні агенти фактично) приймали в цьому плануванні активну участь - тобто в знищені українців. А стрілки переводять на так званих "ухилянтів" (знищують українців, зачищають територію }.
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15.06.2026 02:37 Ответить
Так, без ядерної зброї вся ця гра не вартує свічок.
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15.06.2026 02:45 Ответить
Так і без ядерки в Україні після розвалу совка була величезна кількість різної зброї, а також підриємства з виробництва чого завгодно. А тут раптом Іран виявляється передовою державою у порівнянні з Україною ((: В радянськи часи одна Кізил -Арватська дівізія могла розфігачить цей Іран.
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15.06.2026 02:59 Ответить
І ти в це віриш?🤣🤣🤣🤣🤣
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15.06.2026 03:30 Ответить
Без ЯЗ не потрібно і сподіватися на мир. ЯЗ це перевага Ху'йла яку воно буде постійно діставати з кишені коли йому буде щось не подобатись. Поки цей козир у Ху'йла буде не буде ніякого міру. Це як ніж в руках перед беззбройними лохами. Невже хтось думає що поки в гопника в руках ніж то гопник захоче з лохами піти на примирення і віддати лохами речі які він вкрав чи на які він поклав око?
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15.06.2026 03:07 Ответить
У РФ є ЯЗ.

Нас це сильно зупиняє?
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15.06.2026 03:31 Ответить
Зупиняє від ударів по мацкві.
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15.06.2026 03:52 Ответить
Можна було давно зупинити їм метро, роз..ати локомотивні депо, щоб був транспортний колапс у москві але це неможна бо це не військовий об'єкт..
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15.06.2026 04:11 Ответить
Ти справді думаєш, що це так легко? Якби було легко, вони нам давно б зупинили.
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15.06.2026 04:13 Ответить
Легко. Вахабіти за монеро розпилють газ vx і у 20 млн свиней паніка.
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15.06.2026 04:14 Ответить
Покажи на практиці, як це робиться. Язиком ти такий грамотний...
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15.06.2026 04:17 Ответить
Аум сінрікьо вже все показало. Моцкалям лиш залишилось глибоко вдихати
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15.06.2026 04:19 Ответить
Так нема вже їх. Тепер вся надія лише на тебе.
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15.06.2026 04:24 Ответить
На тебе коли ти запустиш лютого з газом vx на моцкву
https://usforces.army/
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15.06.2026 04:27 Ответить
Так це ж ти хочеш запустити. Вперед, в ЗСУ.
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15.06.2026 07:53 Ответить
І що, ми б розпочали ядерну війну? Нас би зрівняли з землею значно швидше. І розходи були б на утримання ядерки величезні. Ядерка потрібна на додачу до міцної армії зі звичайною зброєю.
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15.06.2026 03:01 Ответить
Тут їх два таких, розповідають, що нам треба створити ядерку і в**бати по москві, а куйло за нашими приготуваннями лише спостерігатиме і чекатиме, поки ми вдаримо першими.
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15.06.2026 03:06 Ответить
Ядерку треба мати як запобіжник удару ядеркою по тобі.
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15.06.2026 04:32 Ответить
Яка ядерка у корумпованій державі, яка балістику не може зробити, якби була балістика і два супутники роздвідки то б вже були удари сьогодні, по установках Іскандера, які довго виготовляти, по заводах що задіяні у його виробництві.

А ти про ЯО, де на розробку і випробування треба міліарди долларів, а хто дасть нам фінансування на ЯО, може ЄС яке торгує з орками і примусили нас прокачувати нафту через Дружбу, чи може США??
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15.06.2026 06:20 Ответить
Samson option
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15.06.2026 03:07 Ответить
Про українську ядерку таки історії любив розповідати Л.Кравчук , який цю ядерку фактично і почав здавати , щоб лізнути очко маскві за звичкою. Це доречи розповідав Степан Хмара, і говорив , що здача ядерки- це ініциатива саме Кравчука, і ніхто Україну не примушував до цього.
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15.06.2026 03:10 Ответить
Примушували. Сша навіть з літака виходити не стали на одних перемовинах, була історія. Сша і московія одним кагалом управляються.
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15.06.2026 03:16 Ответить
Про стосунки США і рашки ( ссср) краще за все писав П. Штепа ще на початку 1960 років.
А про те , що Кравчук почав віддавати ядерку розповідав саме С.Хмара на каналі " Ісландія " в інтерв'ю Сергію Іванову десь років п'ять тому.
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15.06.2026 03:23 Ответить
Досить того що сша визнали срср офіційно саме в рік Голодомору 1933
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15.06.2026 03:29 Ответить
примушували і саме США
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15.06.2026 05:55 Ответить
Де удари по москві на 5-й рік❓
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15.06.2026 05:34 Ответить
О! Там рєутов довбали сьогодні, майже мацква! Зачухались нарешті
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15.06.2026 05:38 Ответить
BBC

Влада каже про 20 поранених у Києві, серед них 5-річна дитина та вагітна жінка. Троє з них у важкому стані.

Станом на зараз у Києві зафіксовані понад 40 локацій, які внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень.
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15.06.2026 05:39 Ответить
Цієї ночі є значні пошкодження житлових будинків Києва.

За даними мера, у Печерському районі є влучання в 5-поверховий житловий будинок.

В Оболонському - внаслідок влучання є руйнування в 9-поверховому житловому будинку між третім та четвертим поверхами.

У Соломʼянському - влучання в 9-поверховий житловий будинок.

КМВА вказує, що у Шевченківському районі 5 влучань по цивільній інфраструктурі за неповних 30 хвилин. У тому числі в 25-поверховий житловий будинок.

Міська влада заявила про влучання у Дарницькому районі по 25-поверховому житловому будинку.

У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла, каже мера - пошкоджені лінії електропередач.

У соцмережах з'являються відео пожежі від влучань у ЖК "Комфорттаун", який вже неодноразово зазнавав руйнувань під час атак.
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15.06.2026 05:40 Ответить
Перша невелика ранкова група шахедів знову атакувала Київ близько 4.45.
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15.06.2026 05:41 Ответить
O 5.22 тривогу скасували.
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15.06.2026 05:48 Ответить
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