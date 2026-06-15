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В Киеве прогремели взрывы во время атаки РФ
Во время воздушной атаки войск РФ в столице были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
По информации мэра Виталия Кличко, работают силы ПВО.
"Оставайтесь в укрытиях!", - призвал мэр.
Позже он добавил, что в некоторых районах столицы перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причину.
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+11 ALEX SUROVV #593022
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Сидітиму на дивані з геймпадом і насолоджусь, коли європейський старлінк дороблять 🤣🤣🤣
Удари по москві у них це слабке місце
Цивільні москви будуть страждати
Ну будеш запускати, i що?
Ну прилетить вiд нас iм 10, вiд них нам 100.
Будуть спати погано, i що? Ми он п'ятий рiк погано спимо, i як? Якщо нiяк, то чому копiйчанi укуси повиннi подiяти?
Скiльки тобi Киево-Печерських Лавр треба винести, щоб ти нарештi вивчив математику i перестав пороти суiцидну дичину?
Крокус-холли мають бути щотижневими, щоб москаль завжди жив у страху, іншалла!
Ракет не треба
Треба не зрадники у владі України.
https://usforces.army/
Але удари по москві невідворотні. Крокус-холл кожному моцкалю в хату 😁😁😁
https://usforces.army/
Чи не хотять? А яка ціль тоді...
https://usforces.army/
Нас це сильно зупиняє?
https://usforces.army/
А ти про ЯО, де на розробку і випробування треба міліарди долларів, а хто дасть нам фінансування на ЯО, може ЄС яке торгує з орками і примусили нас прокачувати нафту через Дружбу, чи може США??
А про те , що Кравчук почав віддавати ядерку розповідав саме С.Хмара на каналі " Ісландія " в інтерв'ю Сергію Іванову десь років п'ять тому.
Влада каже про 20 поранених у Києві, серед них 5-річна дитина та вагітна жінка. Троє з них у важкому стані.
Станом на зараз у Києві зафіксовані понад 40 локацій, які внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень.
За даними мера, у Печерському районі є влучання в 5-поверховий житловий будинок.
В Оболонському - внаслідок влучання є руйнування в 9-поверховому житловому будинку між третім та четвертим поверхами.
У Соломʼянському - влучання в 9-поверховий житловий будинок.
КМВА вказує, що у Шевченківському районі 5 влучань по цивільній інфраструктурі за неповних 30 хвилин. У тому числі в 25-поверховий житловий будинок.
Міська влада заявила про влучання у Дарницькому районі по 25-поверховому житловому будинку.
У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла, каже мера - пошкоджені лінії електропередач.
У соцмережах з'являються відео пожежі від влучань у ЖК "Комфорттаун", який вже неодноразово зазнавав руйнувань під час атак.