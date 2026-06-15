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Новини Вибух у Києві
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У Києві пролунали вибухи під час атаки РФ

Вибухи у КИєві

Під час повітряної атаки військ РФ у столиці було чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За інформацією міського голови Віталія Кличка, працюють сили ППО.

"Перебувайте в укриттях!", - закликав мер.

Пізніше він додав, що у деяких районах столиці перебої з електропостачанням. Фахівці зʼясовують причину.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 14 червня, - Повітряні сили (оновлено)

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Київ (20877) обстріл (34491) атака (1638)
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Топ коментарі
+6
Тактика обісраного сцикливого підерського гопніка, пожалітися Тромбу, а потім провести масований обстріл і запросити пєрєміріє на кілька днів щоб знову зібрати сили
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15.06.2026 01:41 Відповісти
+5
А москві навіть тривога не гуде.
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15.06.2026 01:24 Відповісти
+3
Шахеды, балистика, КР , цирконы. Полный флеш рояль.
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15.06.2026 01:32 Відповісти
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А москві навіть тривога не гуде.
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15.06.2026 01:24 Відповісти
Блд!! Вони лунають і лунають!!! Ракети їбашатт!!!
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15.06.2026 01:26 Відповісти
Якусь херню тільки но збили, розвалилась на 5 частин і гепнулось то десь в км від мене.
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15.06.2026 01:34 Відповісти
На частини тілько кукарешник розвалюється..
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15.06.2026 01:40 Відповісти
Та це точно не він був, то швидко падає. А от такого я ще не бачив, шахеди або вибухають, або цілими падають, Іскандери теж вибухають. А що це було - я не знаю. КР ще не долетіли. Але виглядало як падіння 5 метеоритів, тільки повільно, 4 потухли ще в повітрі а один таки долетів ще гарячим.
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15.06.2026 01:57 Відповісти
Нехочу локацію називати, деякі форумчани знають, де я мешкаю.

Але, в мене пздц що твориться! Заманалась рахувати ракети. І їх не збивають. Походу, у пасанов закінчились набої..навіть на шлюхеди..
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15.06.2026 02:03 Відповісти
В мене спочатку були зоряні війни з шахедами. По Іскандерах теж були виходи і перехоплення, видно по засвіченому небу через хмарність. Але таки не все перехоплюють
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15.06.2026 02:20 Відповісти
Падли луплять по Бортам.
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15.06.2026 02:25 Відповісти
Це погано
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15.06.2026 02:40 Відповісти
Балістика падає...
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15.06.2026 01:27 Відповісти
Сегодня возможно даже будет очередной рекорд.
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15.06.2026 01:29 Відповісти
У відповідь буде стратегічно уражено резервуар з нафтою за 1000, а може навіть 1500 км від України.
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15.06.2026 01:29 Відповісти
Що лаптеножка- боїшся без бензинчику залишиться? )) а ти вже не бійся- сприймай це як факт
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15.06.2026 02:00 Відповісти
Нпз в капотні скоро?
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15.06.2026 02:07 Відповісти
А що він не так сказав? Оцю стару рухлядь тушки треба на аеродромах спалювати а на бочки, їх в них же дохера, тушки і виробництво цирконів і іскандерів + елабуга
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15.06.2026 02:13 Відповісти
Не все так просто. Після Павутинки, коли знищили десь 40 лаптєльотів, кацапи базують стратеги на Українці. Звідти вони прилітають в Енгельс, швиденько споряджуються КР і знову на Українку. Потім звідти виходять на пускові рубежі і знову на Українку. А це десь 5000-5500 км в одну сторону. А ресурс планера обмежений, втому металу і сопромат ніхто не відміняв. Рано чи пізно все закінчиться як з Ан-22 минулого року. І бочок в них геть не дохера.
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15.06.2026 02:52 Відповісти
**** їбашать Київ по повній...
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15.06.2026 01:31 Відповісти
Шахеды, балистика, КР , цирконы. Полный флеш рояль.
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15.06.2026 01:32 Відповісти
Тактика обісраного сцикливого підерського гопніка, пожалітися Тромбу, а потім провести масований обстріл і запросити пєрєміріє на кілька днів щоб знову зібрати сили
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15.06.2026 01:41 Відповісти
Та пох.. на ціх підарів.
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15.06.2026 02:21 Відповісти
Попали в Лавру. Сатаністи йо..бані
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15.06.2026 01:53 Відповісти
Це треба трампу скинути, він же щирий християнин. Успенський собор пошкоджено, не сильно ніби. Є пожежа
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15.06.2026 01:54 Відповісти
Тромб знову скаже що винні обидві сторони і потрібно срочно перегавори і компроміси зі сторони України. Можливо Тромб даже сам порадив Ху'йлу масовано вдарити по Україні щоб Зеля був більш зговорчивий на наступній зустрічі
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15.06.2026 02:21 Відповісти
Спасіба житєлям тєхаса
За президента любителя дітей епштейна
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15.06.2026 02:52 Відповісти
Здається до ранку буде новий "рекорд" масованої атаки на Київ .

сатаністи зі шкіри лізуть - але ракет клепають як не в себе
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15.06.2026 02:06 Відповісти
По Лаврі влупили підараси православні.
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15.06.2026 02:07 Відповісти
BBC

В результаті російської атаки на українську столицю виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври, повідомляють влада.

«Підтверджено загоряння будівель на території Києво-Печерської лаври. Ймовірно - внаслідок прямого влучання. Наразі з'ясовуємо масштаб збитків, завданих росіянами. Приймаються заходи щодо локалізації в рамках протоколів безпеки. Маємо справу з таким ось російським агресором», - написав голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа виникла, зокрема, на даху Успенського собору, головного храму Лаври.
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15.06.2026 02:17 Відповісти
Внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Києву постраждали щонайменше три людини, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Продовжується масований ракетний обстріл Києва. Зафіксовано нові запуски. Всього на даний момент зафіксовано не менше 16 місць з пошкодженнями.»
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15.06.2026 02:21 Відповісти
Не цитуйте цього тридераса ткаченка. Неприємно.
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15.06.2026 02:23 Відповісти
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15.06.2026 02:37 Відповісти
Внаслідок російських атак на Київ, за останніми даними, постраждали п'ятеро людей, повідомив мер міста Віталій Кличко. В Оболонському районі Києва сталося пряме влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок.

У Шевченківському районі п'ять влучань по цивільній інфраструктурі менш ніж за 30 хвилин, у тому числі в 25-поверховий житловий будинок. Горить ринок, продуктовий магазин.
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15.06.2026 02:54 Відповісти
Все ж таки кацапи підараси повні. Всім же зрозуміло чому удар і що він прицільний. Треба їм таке ж зробити, по "Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации". Не пожалійте туди пару Лютих. Сволоти.
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15.06.2026 02:58 Відповісти
Ось вам результат чергових переговорів з Тромбом. Ще ніразу переговори з Тромбом нічим хорошим не закінчувались
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15.06.2026 02:18 Відповісти
Так. При Байдену обстрілів не було...
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15.06.2026 02:55 Відповісти
Урра..хлопці набої десь нашкуляли)))) збивають гімно летюче!

Щира дяка!
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15.06.2026 02:22 Відповісти
Нам потрібно було не соплі жувать і не мріяти про пєрєміріє, а запускати ракети і дрони по Сосії зустрічним курсом в стоону рашистських пускових. Як мінімум частину зпугнули б, а може й когось накрили б. Да і по моцкві потрібно лупити постійно. Щоб ні Ху'йло ні різні соловйови не спали а сиділи під ліжками. А також аеропорти, літаки, енергетика, останкінська вежа і тд повинні палати
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15.06.2026 02:35 Відповісти
Ти так пишеш наче у тебе є ті 3 тисячі фламінго, що ЗЄ темними ночами з Міндічем збирав.
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15.06.2026 02:37 Відповісти
Ічкерія в 90-х показала приклад як перемогти моцкву і збирати данину.
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15.06.2026 02:42 Відповісти
Ніхто не заважає і тобі приїхати і показати приклад.
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15.06.2026 02:56 Відповісти
"ЦЕ" результат відмови від ядерного статусу України, знищення армії, призначення на вищи посади в державі кацапів , і що цікаво так це те, що ніхто з цих попередників ( зрадників України) ніяк за це не відповів. Тобто висновок можна зробити такий : війна в Україні планувалася багато років тому , і всі ці попередники (зрадники і іноземні агенти фактично) приймали в цьому плануванні активну участь - тобто в знищені українців. А стрілки переводять на так званих "ухилянтів" (знищують українців, зачищають територію }.
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15.06.2026 02:37 Відповісти
Так, без ядерної зброї вся ця гра не вартує свічок.
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15.06.2026 02:45 Відповісти
Так і без ядерки в Україні після розвалу совка була величезна кількість різної зброї, а також підриємства з виробництва чого завгодно. А тут раптом Іран виявляється передовою державою у порівнянні з Україною ((: В радянськи часи одна Кізил -Арватська дівізія могла розфігачить цей Іран.
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15.06.2026 02:59 Відповісти
 
 