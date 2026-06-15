У Києві пролунали вибухи під час атаки РФ

Під час повітряної атаки військ РФ у столиці було чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За інформацією міського голови Віталія Кличка, працюють сили ППО.

"Перебувайте в укриттях!", - закликав мер.

Пізніше він додав, що у деяких районах столиці перебої з електропостачанням. Фахівці зʼясовують причину.

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