4 752 49
У Києві пролунали вибухи під час атаки РФ
Під час повітряної атаки військ РФ у столиці було чутно вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
За інформацією міського голови Віталія Кличка, працюють сили ППО.
"Перебувайте в укриттях!", - закликав мер.
Пізніше він додав, що у деяких районах столиці перебої з електропостачанням. Фахівці зʼясовують причину.
Топ коментарі
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.06.2026 01:41 Відповісти Посилання
+5 Artcore
показати весь коментар15.06.2026 01:24 Відповісти Посилання
+3 Anjey #620571
показати весь коментар15.06.2026 01:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але, в мене пздц що твориться! Заманалась рахувати ракети. І їх не збивають. Походу, у пасанов закінчились набої..навіть на шлюхеди..
За президента любителя дітей епштейна
сатаністи зі шкіри лізуть - але ракет клепають як не в себе
В результаті російської атаки на українську столицю виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври, повідомляють влада.
«Підтверджено загоряння будівель на території Києво-Печерської лаври. Ймовірно - внаслідок прямого влучання. Наразі з'ясовуємо масштаб збитків, завданих росіянами. Приймаються заходи щодо локалізації в рамках протоколів безпеки. Маємо справу з таким ось російським агресором», - написав голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа виникла, зокрема, на даху Успенського собору, головного храму Лаври.
«Продовжується масований ракетний обстріл Києва. Зафіксовано нові запуски. Всього на даний момент зафіксовано не менше 16 місць з пошкодженнями.»
У Шевченківському районі п'ять влучань по цивільній інфраструктурі менш ніж за 30 хвилин, у тому числі в 25-поверховий житловий будинок. Горить ринок, продуктовий магазин.
Щира дяка!