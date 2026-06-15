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Новости
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Полиция Киева опровергла слухи о "разборках с ТЦК" в Деснянском районе

В Киеве нападение на полицию во время задержания водителя: применены слезоточивые средства

В Деснянском районе Киева произошла погоня за водителем Nissan с заклеенными номерами. Полиция задержала нарушителя и опровергла информацию о конфликте с ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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"Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, у транспортного средства были заклеены номерные знаки, что делало невозможной идентификацию автомобиля.

На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, а вместо этого попытался скрыться: выехал и продолжил движение по тротуару, чем создал опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

Для пресечения правонарушения и задержания нарушителя патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль фигуранта.

Мужчину задержали с применением спецсредств - наручников - в соответствии со ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Нападение на патрульных во время задержания нарушителя ПДД

Во время осуществления процессуальных действий на место происшествия подошла группа лиц, которые пытались препятствовать законным действиям полицейских. В частности, они применили в отношении инспекторов средства слезоточивого действия и повредили служебный автомобиль полиции.

Для отражения группового нападения патрульные применили физическую силу и специальные средства, снабженные веществами слезоточивого и раздражающего действия. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В отношении водителя инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП (Нарушение требований об использовании номерных знаков), составили протокол по ст. 122-2 КУоАП (Невыполнение законного требования полицейского об остановке), а также оформили протокол задержания.

Следователи полиции внесли сведения в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, при проверке данных правонарушителя выяснилось, что он считается лицом, нарушающим мобилизационное законодательство. Фигурант доставлен в РТЦК и СП.

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Во время задержания нарушителя в Киеве группа лиц препятствовала действиям полиции
Во время задержания нарушителя в Киеве группа лиц препятствовала действиям полиции

Автор: 

Киев (26454) патрульная полиция (1792)
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Топ комментарии
+8
Ага, віримо поліцаям - той хто має вести себе обережно, щоб не привертати увагу , зробив навпаки - заклеїв на авто номери, щоб поліцаї їм одразу зацікавились, та почав гасати по району!

Харошая ШУТЄЄЧКА, НацПоліція!
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15.06.2026 07:37 Ответить
+4
Скільки ж дебілів проживає в Україні???
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15.06.2026 07:39 Ответить
+4
Вакханалія вседозвооености, пофігізма, життєві установки-" розійдись море, г..о пливе", доведе країну до краху. А Клоун в кріслі займаєця суфльором..
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15.06.2026 07:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я зміг прочитати заклеєний номер ! Я Нео ! Я обраний !
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15.06.2026 07:31 Ответить
Військовозобов'язаний «каліка-інвалід» за кермом, їхало до ТЦК, щоб обновити своїмдані, які не оновлював з 2014 року?!?!
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15.06.2026 08:22 Ответить
Типовий, такий немічний «інвалід» ухилянт, як і зеленський з приблудами95!!!
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15.06.2026 08:28 Ответить
Ага, віримо поліцаям - той хто має вести себе обережно, щоб не привертати увагу , зробив навпаки - заклеїв на авто номери, щоб поліцаї їм одразу зацікавились, та почав гасати по району!

Харошая ШУТЄЄЧКА, НацПоліція!
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15.06.2026 07:37 Ответить
Що саме ти хотів сказати? Розберись із своїми думками.
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15.06.2026 07:40 Ответить
А ти думаєш,що тобі вірять нормальні люди?
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15.06.2026 08:08 Ответить
Особисто бачив як ганялись за цим гандоном. Слава богу він нікого
не збив . А тобі підОрок нагадати : що такий самий гандон тиждень тому збив насмерть чотирьох людей. В тому числі дитину 12 років, батько якої зараз воює. А цього голодранця треба було пристрелити на місці.
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15.06.2026 08:20 Ответить
На передовую в окопы эту мразь пусть там свою прыть показывает ,а не в тылу гасае😆
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15.06.2026 08:48 Ответить
Скільки ж дебілів проживає в Україні???
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15.06.2026 07:39 Ответить
Жаль тебе не було на тому тротуарі. Може м'який підс..ник бампєром трохи підпрправив би твоє світосприйняття.
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15.06.2026 07:45 Ответить
Розстріляйте,другим не повадно буде.Сарафанне радіо рознесе миттєво і медіа не потрібні.Авто конфіскувати в адрес ЗСУ.
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15.06.2026 07:42 Ответить
Достатньо і вірьвки для покарання, бо з таким «осудженням», як це роблять суддівські щодо убивці військовослужбовця на блок-посту, пройшло уже РОКИ!!!
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15.06.2026 08:26 Ответить
Вакханалія вседозвооености, пофігізма, життєві установки-" розійдись море, г..о пливе", доведе країну до краху. А Клоун в кріслі займаєця суфльором..
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15.06.2026 07:43 Ответить
Ні нащо не натякаю, але штани у ньоро роздерті ззаду. Це до затримання йому роздерли і він тікав від «роздирателів» так що поліція ледве зупинила?
Чи це його вже у поліції до чогось готують?
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15.06.2026 07:47 Ответить
Готують їх до розбірок з тцк , будуть в'язати і відправляти на фронт, єх, мрії, мрії...
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15.06.2026 08:04 Ответить
А як щодо "групи осіб", які на поліціянтів напали? Може, погано шукав, але у статті не побачив.
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15.06.2026 08:05 Ответить
Поліції треба діяти більш жорстко. Бидло і ухилянти повинні бути піздж..і і притянуті до покарання.
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15.06.2026 08:21 Ответить
В Украине бить "мусаров" обычное дело. В любой нормальной стране их бы пристрелили.
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15.06.2026 08:55 Ответить
Розкажи це копам в Америці.
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15.06.2026 09:04 Ответить
 
 