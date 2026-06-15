Полиция Киева опровергла слухи о "разборках с ТЦК" в Деснянском районе

В Деснянском районе Киева произошла погоня за водителем Nissan с заклеенными номерами. Полиция задержала нарушителя и опровергла информацию о конфликте с ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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"Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, у транспортного средства были заклеены номерные знаки, что делало невозможной идентификацию автомобиля.

На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, а вместо этого попытался скрыться: выехал и продолжил движение по тротуару, чем создал опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

Для пресечения правонарушения и задержания нарушителя патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль фигуранта.

Мужчину задержали с применением спецсредств - наручников - в соответствии со ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Нападение на патрульных во время задержания нарушителя ПДД

Во время осуществления процессуальных действий на место происшествия подошла группа лиц, которые пытались препятствовать законным действиям полицейских. В частности, они применили в отношении инспекторов средства слезоточивого действия и повредили служебный автомобиль полиции.

Для отражения группового нападения патрульные применили физическую силу и специальные средства, снабженные веществами слезоточивого и раздражающего действия. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В отношении водителя инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП (Нарушение требований об использовании номерных знаков), составили протокол по ст. 122-2 КУоАП (Невыполнение законного требования полицейского об остановке), а также оформили протокол задержания.

Следователи полиции внесли сведения в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, при проверке данных правонарушителя выяснилось, что он считается лицом, нарушающим мобилизационное законодательство. Фигурант доставлен в РТЦК и СП.

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