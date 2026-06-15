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Поліція Києва спростувала чутки про "розбірки з ТЦК" у Деснянському районі

У Києві напад на поліцію під час затримання водія: застосовано сльозогінні засоби

У Деснянському районі Києва сталася гонитва за водієм Nissan із заклеєними номерами. Поліція затримала порушника та спростувала інформацію про конфлікт із ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

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"Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Окрім цього, транспортний засіб мав заклеєні номерні знаки, що унеможливлювало ідентифікацію авто.

На законну вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, натомість намагався втекти: виїхав та продовжив рух тротуаром, чим створив небезпеку для оточуючих", - йдеться в повідомленні.

Для припинення правопорушення та затримання порушника патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль фігуранта.

Чоловіка затримали із застосуванням спецзасобів - кайданків - відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Напад на патрульних під час затримання порушника ПДР

Під час здійснення процесуальних дій на місце події підійшла група осіб, які намагалися перешкоджати законним діям поліцейських. Зокрема, вони застосували щодо інспекторів засоби сльозогінної дії та пошкодили службовий автомобіль поліції.

Для відбиття групового нападу патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На водія інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (Порушення вимог щодо використання номерних знаків), склали протокол за ст. 122-2 КУпАП (Невиконання законної вимоги поліцейського про зупинку), а також оформили протокол затримання.

Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час перевірки даних правопорушника виявилося, що він вважається особою, яка порушує мобілізаційне законодавство. Фігуранта доставлено до РТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО

Під час затримання порушника у Києві група осіб перешкоджала діям поліції
Під час затримання порушника у Києві група осіб перешкоджала діям поліції

Автор: 

Київ (20877) патрульна поліція (1434)
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Топ коментарі
+8
Ага, віримо поліцаям - той хто має вести себе обережно, щоб не привертати увагу , зробив навпаки - заклеїв на авто номери, щоб поліцаї їм одразу зацікавились, та почав гасати по району!

Харошая ШУТЄЄЧКА, НацПоліція!
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15.06.2026 07:37 Відповісти
+4
Скільки ж дебілів проживає в Україні???
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15.06.2026 07:39 Відповісти
+4
Вакханалія вседозвооености, пофігізма, життєві установки-" розійдись море, г..о пливе", доведе країну до краху. А Клоун в кріслі займаєця суфльором..
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15.06.2026 07:43 Відповісти
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Я зміг прочитати заклеєний номер ! Я Нео ! Я обраний !
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15.06.2026 07:31 Відповісти
Військовозобов'язаний «каліка-інвалід» за кермом, їхало до ТЦК, щоб обновити своїмдані, які не оновлював з 2014 року?!?!
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15.06.2026 08:22 Відповісти
Типовий, такий немічний «інвалід» ухилянт, як і зеленський з приблудами95!!!
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15.06.2026 08:28 Відповісти
Ага, віримо поліцаям - той хто має вести себе обережно, щоб не привертати увагу , зробив навпаки - заклеїв на авто номери, щоб поліцаї їм одразу зацікавились, та почав гасати по району!

Харошая ШУТЄЄЧКА, НацПоліція!
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15.06.2026 07:37 Відповісти
Що саме ти хотів сказати? Розберись із своїми думками.
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15.06.2026 07:40 Відповісти
А ти думаєш,що тобі вірять нормальні люди?
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15.06.2026 08:08 Відповісти
Особисто бачив як ганялись за цим гандоном. Слава богу він нікого
не збив . А тобі підОрок нагадати : що такий самий гандон тиждень тому збив насмерть чотирьох людей. В тому числі дитину 12 років, батько якої зараз воює. А цього голодранця треба було пристрелити на місці.
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15.06.2026 08:20 Відповісти
На передовую в окопы эту мразь пусть там свою прыть показывает ,а не в тылу гасае😆
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15.06.2026 08:48 Відповісти
Скільки ж дебілів проживає в Україні???
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15.06.2026 07:39 Відповісти
Нагадую пану - є така цікава цифра - 73%!
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15.06.2026 09:12 Відповісти
Жаль тебе не було на тому тротуарі. Може м'який підс..ник бампєром трохи підпрправив би твоє світосприйняття.
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15.06.2026 07:45 Відповісти
Розстріляйте,другим не повадно буде.Сарафанне радіо рознесе миттєво і медіа не потрібні.Авто конфіскувати в адрес ЗСУ.
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15.06.2026 07:42 Відповісти
Достатньо і вірьвки для покарання, бо з таким «осудженням», як це роблять суддівські щодо убивці військовослужбовця на блок-посту, пройшло уже РОКИ!!!
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15.06.2026 08:26 Відповісти
Вакханалія вседозвооености, пофігізма, життєві установки-" розійдись море, г..о пливе", доведе країну до краху. А Клоун в кріслі займаєця суфльором..
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15.06.2026 07:43 Відповісти
Ні нащо не натякаю, але штани у ньоро роздерті ззаду. Це до затримання йому роздерли і він тікав від «роздирателів» так що поліція ледве зупинила?
Чи це його вже у поліції до чогось готують?
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15.06.2026 07:47 Відповісти
Готують їх до розбірок з тцк , будуть в'язати і відправляти на фронт, єх, мрії, мрії...
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15.06.2026 08:04 Відповісти
А як щодо "групи осіб", які на поліціянтів напали? Може, погано шукав, але у статті не побачив.
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15.06.2026 08:05 Відповісти
Поліції треба діяти більш жорстко. Бидло і ухилянти повинні бути піздж..і і притянуті до покарання.
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15.06.2026 08:21 Відповісти
В Украине бить "мусаров" обычное дело. В любой нормальной стране их бы пристрелили.
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15.06.2026 08:55 Відповісти
Розкажи це копам в Америці.
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15.06.2026 09:04 Відповісти
 
 