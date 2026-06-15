Поліція Києва спростувала чутки про "розбірки з ТЦК" у Деснянському районі

У Деснянському районі Києва сталася гонитва за водієм Nissan із заклеєними номерами. Поліція затримала порушника та спростувала інформацію про конфлікт із ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Окрім цього, транспортний засіб мав заклеєні номерні знаки, що унеможливлювало ідентифікацію авто.

На законну вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, натомість намагався втекти: виїхав та продовжив рух тротуаром, чим створив небезпеку для оточуючих", - йдеться в повідомленні.

Для припинення правопорушення та затримання порушника патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль фігуранта.

Чоловіка затримали із застосуванням спецзасобів - кайданків - відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Напад на патрульних під час затримання порушника ПДР

Під час здійснення процесуальних дій на місце події підійшла група осіб, які намагалися перешкоджати законним діям поліцейських. Зокрема, вони застосували щодо інспекторів засоби сльозогінної дії та пошкодили службовий автомобіль поліції.

Для відбиття групового нападу патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На водія інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (Порушення вимог щодо використання номерних знаків), склали протокол за ст. 122-2 КУпАП (Невиконання законної вимоги поліцейського про зупинку), а також оформили протокол затримання.

Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час перевірки даних правопорушника виявилося, що він вважається особою, яка порушує мобілізаційне законодавство. Фігуранта доставлено до РТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень ПДР, - Білошицький. ФОТО



