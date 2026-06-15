Массированная атака на Киев: перекрыты улицы и изменены маршруты транспорта
В Соломенском, Оболонском, Печерском и Деснянском районах перекрыто движение транспорта. В связи с последствиями атаки изменено движение трамваев, автобусов и троллейбусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
Изменения в движении трамваев
В частности, трамваи №12 и №19 курсируют по маршруту станция метро "Контрактовая площадь" – Подольское трамвайное ремонтно-эксплуатационное депо.
На время ограничений вместо трамвая №17 организован временный автобусный маршрут от улицы Иорданской до улицы Семена Скляренко.
Изменено движение ряда троллейбусов и автобусов
- №6 и №18 – Майдан Независимости – проспект Европейского Союза;
- №32 – улица Северная – станция метро "Минская";
- №33 – Южный вокзал – проспект Европейского Союза;
- №38 – курсирует до улицы Евгения Коновальца;
- №28 и №31 – до путепровода Воздушных Сил.
Кроме того, автобусы №24 и №25 временно курсируют до площади Славы.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей. В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.
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