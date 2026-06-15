Масована атака на Київ: перекриті вулиці та змінені маршрути транспорту
У Солом’янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах перекрито рух транспорту. Через наслідки атаки змінено рух трамваїв, автобусів і тролейбусів.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це про це повідомили в КМДА.
Зміни у русі трамваїв
Зокрема, трамваї №12 та №19 курсують за маршрутом станція метро "Контрактова площа" – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.
На час обмежень замість трамвая №17 організували тимчасовий автобусний маршрут від вулиці Йорданської до вулиці Семена Скляренка.
Змінено рух низки тролейбусів та автобусів
- №6 та №18 – Майдан Незалежності – проспект Європейського Союзу;
- №32 – вулиця Північна – станція метро "Мінська";
- №33 – Південний вокзал – проспект Європейського Союзу;
- №38 – курсує до вулиці Євгена Коновальця;
- №28 та №31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.
Крім того, автобуси №24 та №25 тимчасово курсують до площі Слави.
Що передувало?
Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.
Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.
Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.
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