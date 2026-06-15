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Новини Обстріли Києва
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Масована атака на Київ: перекриті вулиці та змінені маршрути транспорту

Зміна руху громадського транспорту 15 червня

У Солом’янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах перекрито рух транспорту. Через наслідки атаки змінено рух трамваїв, автобусів і тролейбусів.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це про це повідомили в КМДА.

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Зміни у  русі трамваїв

Зокрема, трамваї №12 та №19 курсують за маршрутом станція метро "Контрактова площа" – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.

На час обмежень замість трамвая №17 організували тимчасовий автобусний маршрут від вулиці Йорданської до вулиці Семена Скляренка.

Змінено рух низки тролейбусів та автобусів

  • №6 та №18 – Майдан Незалежності – проспект Європейського Союзу;
  • №32 – вулиця Північна – станція метро "Мінська";
  • №33 – Південний вокзал – проспект Європейського Союзу;
  • №38 – курсує до вулиці Євгена Коновальця;
  • №28 та №31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Крім того, автобуси №24 та №25 тимчасово курсують до площі Слави.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

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Київ (20877) трамвай (242) автобус (424) тролейбус (62)
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Кацапи той хто підніма руку на матір той довго не проживе а здихатиме у муках
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15.06.2026 08:38 Відповісти
Захотіли то відбили б , а там в свої ігри грають.
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15.06.2026 08:43 Відповісти
 
 