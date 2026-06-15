Масована атака на Київ: перекриті вулиці та змінені маршрути транспорту

У Солом’янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах перекрито рух транспорту. Через наслідки атаки змінено рух трамваїв, автобусів і тролейбусів.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це про це повідомили в КМДА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зміни у русі трамваїв

Зокрема, трамваї №12 та №19 курсують за маршрутом станція метро "Контрактова площа" – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.

На час обмежень замість трамвая №17 організували тимчасовий автобусний маршрут від вулиці Йорданської до вулиці Семена Скляренка.

Змінено рух низки тролейбусів та автобусів

№6 та №18 – Майдан Незалежності – проспект Європейського Союзу;

№32 – вулиця Північна – станція метро "Мінська";

№33 – Південний вокзал – проспект Європейського Союзу;

№38 – курсує до вулиці Євгена Коновальця;

№28 та №31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Крім того, автобуси №24 та №25 тимчасово курсують до площі Слави.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 4 людини, ще 25 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район — там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів. У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври — загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масований удар по Києву: пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику. ВIДЕО