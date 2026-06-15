Россия продолжает террор в Запорожском районе: ранены двое гражданских

В результате атак FPV-дронов в Запорожском районе ранены два человека, повреждены машина скорой помощи и частный транспорт. Враг продолжает наносить удары по гражданским объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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В Лысогорке дрон попал в легковой автомобиль. Раненого мужчину соседи отвезли в больницу.

В Кушугуме fpv-дрон атаковал машину скорой помощи на территории медучреждения. Раненой женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстрелы области за сутки

Два человека погибли, еще девять получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району

В течение суток оккупанты нанесли 749 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 18 авиационных ударов по Новониколаевке, Заречному, Васильковскому, Листовке, Орехову, Любицкому, Зирнице, Долинке, Васиновке, Ясной Поляне, Верхней Терсе, Даниловке, Зеленому, Омельнику, Никольскому, Широкому.

531 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Кушугум, Лукашево, Беленкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Воздвижковку, Рыбное, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Преображенку, Новоселовку.

200 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривному, Белогорью, Доброполью, Прилукам, Рыбному, Гуляйпольскому, Староукраинке.

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