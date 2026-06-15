Росія продовжує терор Запорізького району: поранено двох цивільних

Унаслідок атак FPV-дронів у Запорізькому районі поранено двох людей, пошкоджено авто швидкої та приватний транспорт. Ворог продовжує удари по цивільних об’єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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У Лисогірці дрон влучив у легковий автомобіль. Пораненого чоловіка сусіди відвезли у лікарню.

У Кушугумі fpv-дрон атакував авто швидкої допомоги на території медзакладу. Пораненій жінці надається уся необхідна медична допомога.

Обстріли області за добу

Дві людини загинули, ще девʼять дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району

Впродовж доби окупанти завдали 749 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Зарічному, Васильківському, Листівці, Оріхову, Любицькому, Зірниці, Долинці, Васинівці, Ясній Поляні, Верхній Терсі, Данилівці, Зеленому, Омельнику, Микільському, Широкому.

531 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Кушугум, Лукашеве, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку.

200 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці.

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