Массированная атака 15 июня: вместо "Калибров" враг применил "Искандеры", - Игнат

Российские оккупанты изменили тактику во время массированного комбинированного удара. На этот раз вместо крылатых ракет "Калибр" были применены ракеты "Искандер-К".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальникуправления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что нынешняя атака по характеру похожа на обстрел 2 июня.

"Пожалуй, отличается тем, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые "Искандер-К"… Всего – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди них уже хорошо известные противокорабельные ракеты "Циркон", которые атаковали с Крыма, 34 баллистические ракеты "Искандер-М"…", - сказал Игнат.

ПВО уничтожила 100% крылатых ракет

Он добавил, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, ее могут сбивать системы Patriot, и на этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям - "Искандер-М"/С-400 - сбито лишь 15. Это довольно высокий результат для атаки такого характера. А из "Цирконов", которые тоже атакуют как баллистические ракеты, у нас 5 сбитых ракет - один из лучших результатов именно по этому виду ракет", - подчеркнул Игнат.

По его словам, по состоянию на утро Силы обороны сумели сбить 100% крылатых ракет, которые были запущены по Украине.

В то же время он констатировал, что в результате атаки зафиксировано попадание 20 ракет и 27 беспилотников в разных районах Киева, а также удары баллистическими ракетами по Харькову и Днепру.

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Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.