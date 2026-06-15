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Новости Массированный комбинированный удар
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Массированная атака 15 июня: вместо "Калибров" враг применил "Искандеры", - Игнат

Массированная атака РФ на Украину: 681 средство воздушного нападения за ночь

Российские оккупанты изменили тактику во время массированного комбинированного удара. На этот раз вместо крылатых ракет "Калибр" были применены ракеты "Искандер-К".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальникуправления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что нынешняя атака по характеру похожа на обстрел 2 июня.

"Пожалуй, отличается тем, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые "Искандер-К"… Всего – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди них уже хорошо известные противокорабельные ракеты "Циркон", которые атаковали с Крыма, 34 баллистические ракеты "Искандер-М"…", - сказал Игнат.

ПВО уничтожила 100% крылатых ракет

Он добавил, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, ее могут сбивать системы Patriot, и на этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям - "Искандер-М"/С-400 - сбито лишь 15. Это довольно высокий результат для атаки такого характера. А из "Цирконов", которые тоже атакуют как баллистические ракеты, у нас 5 сбитых ракет - один из лучших результатов именно по этому виду ракет", - подчеркнул Игнат.

По его словам, по состоянию на утро Силы обороны сумели сбить 100% крылатых ракет, которые были запущены по Украине.

В то же время он констатировал, что в результате атаки зафиксировано попадание 20 ракет и 27 беспилотников в разных районах Киева, а также удары баллистическими ракетами по Харькову и Днепру.

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Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

  • Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

Автор: 

беспилотник (5326) крылатые ракеты (938) обстрел (33139) Воздушные силы (3144) Игнат Юрий (680) баллистические ракеты (576)
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Топ комментарии
+4
Двушєчку....
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15.06.2026 10:43 Ответить
+2
Що застосувала Україна по Москві?
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15.06.2026 10:33 Ответить
+2
вспокійся,ніхто по спальних районах масхви бити не буде,є купа важливіших цілей.
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15.06.2026 10:42 Ответить
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Що застосувала Україна по Москві?
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15.06.2026 10:33 Ответить
вспокійся,ніхто по спальних районах масхви бити не буде,є купа важливіших цілей.
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15.06.2026 10:42 Ответить
Денис Брегін #608889

Там є цікові цілі !
Наприклад, Науково-виробниче підприємство «Салют», що на шосе Ентузіастів, 29 !
Куди попаде, в "Салют" чи у будинки, то вже друге...
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15.06.2026 10:48 Ответить
Двушєчку....
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15.06.2026 10:43 Ответить
москву кацапи, зазвичай, самі спалюють.
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15.06.2026 10:46 Ответить
Думаю що коли застосовували по Лаврі, то це був наказ ху....ла, або керівника відділу мп фсб Кирюхи, мабуть його попяра даже освятив ці ракети, а попи мп фсб з України ще і коригували цей напад
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15.06.2026 10:49 Ответить
"Калібри" не застосували - бо нема чого застосовувать. 15-й арсенал ВМФ (колишня 7082-га мінно-торпедна база, в/ч 81263 / в/ч 55443-ЛИ) - уже згоріла... Разом з "Калібрами"...
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15.06.2026 10:53 Ответить
За його словами, станом на ранок Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет, які були запущені по Україні.

Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру Як зрозуміти "зелене роздвоєння" ???
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15.06.2026 11:08 Ответить
Ти ДІЙСНО "не розумієш"? Чи, просто, "погано вчитався"? "Сили оборони зуміли збити 100% крилатих ракет...". А "балістичні ракети", та "БПЛА" ,до "крилатих ракет " стосунку не мають. Це ІНШІ типи засобів ураження...
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15.06.2026 11:12 Ответить
Розробником маршового двигунового встановлення для російських крилатих ракет сімейства «Калібр» (ОКР «Калібр») (зокрема маршового турбореактивного двигуна та твердопаливних стартових прискорювачів) переважно є підприємства російського ОПК: [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1]

Двигун (ТРДД): Маршовий двоконтурний турбореактивний двигун розробляється НВО «Сатурн» (знаходиться в місті Рибінськ, Росія).Ракета (загалом): Вся розробка ракетного комплексу та самої ракети належить ОКБ-8 (нині - НПО «Новатор»), яке базується в місті Єкатеринбург (РФ). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2210701-pomiraemos-raketami-tomagavk-trampa-proti-kalibru-putina.html 2]
Пора "зайти в гості"...
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15.06.2026 11:10 Ответить
 
 