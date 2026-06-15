Массированная атака 15 июня: вместо "Калибров" враг применил "Искандеры", - Игнат
Российские оккупанты изменили тактику во время массированного комбинированного удара. На этот раз вместо крылатых ракет "Калибр" были применены ракеты "Искандер-К".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальникуправления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что нынешняя атака по характеру похожа на обстрел 2 июня.
"Пожалуй, отличается тем, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые "Искандер-К"… Всего – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Среди них уже хорошо известные противокорабельные ракеты "Циркон", которые атаковали с Крыма, 34 баллистические ракеты "Искандер-М"…", - сказал Игнат.
ПВО уничтожила 100% крылатых ракет
Он добавил, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, ее могут сбивать системы Patriot, и на этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям - "Искандер-М"/С-400 - сбито лишь 15. Это довольно высокий результат для атаки такого характера. А из "Цирконов", которые тоже атакуют как баллистические ракеты, у нас 5 сбитых ракет - один из лучших результатов именно по этому виду ракет", - подчеркнул Игнат.
По его словам, по состоянию на утро Силы обороны сумели сбить 100% крылатых ракет, которые были запущены по Украине.
В то же время он констатировал, что в результате атаки зафиксировано попадание 20 ракет и 27 беспилотников в разных районах Киева, а также удары баллистическими ракетами по Харькову и Днепру.
Что предшествовало?
Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.
- Наибольшие разрушения понесла Оболонский район - там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры - загорелась крыша Успенского собора.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.
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Там є цікові цілі !
Наприклад, Науково-виробниче підприємство «Салют», що на шосе Ентузіастів, 29 !
Куди попаде, в "Салют" чи у будинки, то вже друге...
Водночас він констатував, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 20 ракет і 27 безпілотників у різних районах Києва, а також удари балістикою по Харкову та Дніпру Як зрозуміти "зелене роздвоєння" ???
Двигун (ТРДД): Маршовий двоконтурний турбореактивний двигун розробляється НВО «Сатурн» (знаходиться в місті Рибінськ, Росія).Ракета (загалом): Вся розробка ракетного комплексу та самої ракети належить ОКБ-8 (нині - НПО «Новатор»), яке базується в місті Єкатеринбург (РФ). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2210701-pomiraemos-raketami-tomagavk-trampa-proti-kalibru-putina.html 2]
Пора "зайти в гості"...